NYT: «отвлекает от истинных причин» — Россия заблокировала резолюцию ООН по климату и безопасности

Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН, в котором изменение климата впервые определялось как угроза для мира. Представители Москвы заявили, что рассматривают инициативу как предлог, который позволит богатым западным державам оправдывать вмешательства во внутренние дела других стран, сообщает The New York Times.

Россия заблокировала проект резолюции Совета Безопасности ООН, переговоры по которому велись в течение многих месяцев. Эта инициатива впервые должна была определять изменение климата как угрозу миру, пишет The New York Times.

Получившая широкую поддержку резолюция значительно расширила бы критерии, используемые «самым могущественным агентством ООН для оправдания вмешательства в вооружённые конфликты по всему миру». «Срыв» этой меры, устроенный Москвой, подчеркнул проблемы, с которыми сталкивается международная организация, пытающаяся объединить мировое сообщество в борьбе с изменением климата, отмечает издание.

Возможная роль изменения климата в вооружённых конфликтах уже давно обсуждается в ООН. Так, засухи и опустынивание в африканских странах считаются неотъемлемой частью конкуренции за воду, продукты питания, сельскохозяйственные угодья и пастбища, которые могут привести к насилию и нестабильности, напоминает The New York Times.

Соавторами проекта резолюции Совбеза ООН выступили Ирландия и Нигер. Он обязывал бы орган включать изменение климата в качестве фактора «любых коренных причин конфликта или множителей риска», поясняет издание.

12 из 15 членов Совбеза ООН проголосовали за резолюцию, Россия и Индия — против, а Китай воздержался. Поскольку Москва является одним из пяти постоянных членов органа, обладающих правом вето, её голос привёл к блокировке инициативы, поясняет издание.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что его страна рассматривает резолюцию как предлог, который позволит богатым западным державам оправдывать вмешательства во внутренние дела других стран. По его словам, позиционирование изменения климата как угрозы международной безопасности «отвлекает внимание Совбеза от истинных причин вооружённых конфликтов».

Резолюция также подверглась дополнительной критике на сайте Постпредства России при ООН. По мнению дипломатов, предложение по созданию автоматической взаимосвязи с изменением климата «игнорирует все остальные аспекты ситуаций, в которых находятся страны в конфликтах или отстающие в социально-экономическом развитии».

Постпред Индии при ООН Т. С. Тирумурти заявил, что его страна «не имеет себе равных в борьбе с изменением климата», но Совбез не подходит для обсуждения этого вопроса. Он и Небензя призвали оставить эту проблему для профильного ведомства организации.

В последние годы Россия наиболее активно пользовалась правом вето в Совбезе, чтобы блокировать меры, которые, по её мнению, могли позволить Западу вмешаться в дела других государств. Поведение Москвы изменилось в 2011 году, после того как она воздержалась при голосовании по резолюции, санкционирующей применение силы в ливийском конфликте, обращает внимание The New York Times.

Между тем, по словам дипломатов ООН, не менее 113 из 193 членов всемирной организации поддерживали резолюцию. В результате получилось, что Россия «заблокировала относительно популярную инициативу», рассуждает издание.

Американский постпред Линда Томас-Гринфилд раскритиковала российское вето. По её словам, решение Москвы «помешало самому важному в мире органу по поддержанию мира и безопасности во всём мире сделать небольшой, практический и необходимый шаг для борьбы с последствиями изменения климата».

Постпред Ирландии Джеральдин Бирн Нейсон заявила журналистам после голосования, что и её страна, и Нигер были «крайне разочарованы». «Мы очень хорошо знаем, что эта резолюция стала бы историческим и важным — безусловно, необходимым, — шагом для совета в критический момент», — сказала она.