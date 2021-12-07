Корреспондент: Байден поговорит с Зеленским после Путина
Президент США Джо Байден после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным пообщается с главой Украины Владимиром Зеленским, он не станет делать это ранее. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Президент говорил с госсекретарём США, действительно, час назад завершился разговор, после того как состоится разговор Байдена с Путиным, мы тоже узнаем, о чём там говорилось. То есть дальше будут контакты на высоком уровне. У нас в этом плане с США наладился очень откровенный, динамичный и доверительный диалог», — сказал Кулеба.
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