Корреспондент: Байден поговорит с Зеленским после Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после разговора с Владимиром Путиным Джо Байден созвонится с Владимиром Зеленским. Как передаёт «Корреспондент», глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что Киев не ожидает прорыва после беседы президентов США и России, однако «стороны максимально выразят свои позиции».

Президент США Джо Байден после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным пообщается с главой Украины Владимиром Зеленским, он не станет делать это ранее. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Президент говорил с госсекретарём США, действительно, час назад завершился разговор, после того как состоится разговор Байдена с Путиным, мы тоже узнаем, о чём там говорилось. То есть дальше будут контакты на высоком уровне. У нас в этом плане с США наладился очень откровенный, динамичный и доверительный диалог», — сказал Кулеба.

Также он опроверг информацию, которая накануне появилась в СМИ о том, что Байден и Зеленский поговорят перед звонком главы Белого дома президенту России.

Кулеба пояснил, что «план заключался в том, что до разговора Зеленский пообщается с госсекретарём Энтони Блинкеном, а после звонка уже состоится разговор президентов».

Глава МИД добавил, что Украина не ожидает прорыва после разговора президентов США и России.

«Стороны максимально выразят свои позиции», — предположил дипломат.

Он отметил, что после разговора двух лидеров начнут работу команды по развитию ситуации.

«В жизни возможно всё, но я бы не ожидал завтра каких-нибудь прорывов. Думаю, завтра каждая сторона заявит своё максималистское видение и логику дальнейших действий. А потом будут работать разные команды над тем, как будет развиваться ситуация», — заявил министр.

Кулеба считает, что президент России «услышит чёткие сигналы от Байдена».