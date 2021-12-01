CNN: США усилят военные базы в Австралии и на Гуаме для противостояния Китаю

Пентагон сосредоточится на усилении военных баз на острове Гуам и в Австралии, чтобы лучше подготовить вооружённые силы США к противостоянию с Китаем, сообщает CNN. Об этом стало известно из подготовленного министром обороны по поручению президента Байдена обзора глобальной доктрины американского военного ведомства, сообщает сайт телеканала. Добиться усиления военного присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе можно будет путём сокращения контингента в других регионах, поясняется в документе.

Пентагон сосредоточится на усилении военных баз на острове Гуам и в Австралии, чтобы лучше подготовить вооружённые силы США к противостоянию с Китаем, сообщает CNN со ссылкой на заявление помощника заместителя министра обороны США по вопросам политики Мары Карлин. Как поясняет сайт телеканала, эти решения были предложены в обзоре глобальной доктрины Минобороны, подготовленном главой ведомства Ллойдом Остином по поручению Джо Байдена.

По словам чиновницы Министерства обороны, Индо-Тихоокеанский регион занимает центральное значение в обзоре из-за важности, которую глава министерства придаёт китайской угрозе. Как напоминает издание, администрация Байдена создала противодействие Китаю своим главным приоритетом во внешней политике из-за возросшей напряжённости в отношениях с Пекином — в частности, в связи с вопросом о Тайване. Кроме того, высокопоставленные чиновники Пентагона публично выражали тревогу по поводу усилий Китая по модернизации своих вооружённых сил. Так, в прошлом месяце председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что Китай успешно испытал гиперзвуковую ракету, заставив вспомнить о моменте запуска советского спутника.

С целью противостояния Китаю обзор предписывает Пентагону укреплять «инфраструктуру на Гуаме и в Австралии», уделять приоритетное внимание «военному строительству на островах Тихого океана», а также «стремиться к расширению доступа для военного партнёрства в регионах». План предполагает базирование в Австралии новых ротационных истребителей и бомбардировщиков, подготовку сухопутных войск и расширение сотрудничества в области материально-технического обеспечения, а также ряд улучшений инфраструктуры на Гуаме и по всему индоевропейскому региону. Согласно обзору, Минобороны должно уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону путём сокращения численности войск и техники в других регионах мира.

В то же время Минобороны отказалось предоставить конкретную информацию о том, как обзор предлагает проводить подготовку американских солдат к противодействию угрозам со стороны России, отмечает издание. Американские военные работают над «восстановлением подготовленности» войск в Восточной Европе «с целью усиления боеспособного надёжного сдерживания в отношении России и конкретных требований этого региона», заметила чиновница, отказавшись вдаваться в подробности о том, как американские военные готовятся противостоять России.

На Ближнем Востоке обзор предписывает Пентагону «продолжать поддерживать кампанию по разгрому «Исламского государства»* в условиях сегодняшнего военного присутствия США в Ираке и Сирии, а также продолжать работу по наращиванию «потенциала партнёрских сил» в этих странах.

В целом при составлении обзора США провели «около 75 консультаций» с союзниками и партнёрами, среди которых «союзники по НАТО, Австралия, Япония, Республика Корея и более десятка партнёров по всему Ближнему Востоку и Африке», сообщила Карлин.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

