Handelsblatt: Европе грозит Рождество без подарков

Количество игрушек, поставленных в Европу в этом году к Рождеству, резко снизится, заявил глава немецкой компании Simba-Dickie Флориан Зибер в своём интервью для Handelsblatt. По словам Зибера, причина заключается в затягивании с закупками: компании в Европе ожидали, что цены на доставку товаров из Азии снизятся, однако они только выросли. В результате в цепочках поставок образовалась пробка, из-за которой многие игрушки окажутся на полках уже после Рождества.
Пустые полки в отделе игрушек на Рождество — кошмар, который в этом году может стать реальностью, пишет Handelsblatt, ссылаясь на слова Флориана Зибера, руководителя одной из крупнейших в ФРГ компаний по производству игрушек Simba-Dickie.
В своём интервью для Handelsblatt Зибер отметил, что в цепочках поставок образовалась пробка из товаров. Многие производители затягивали с закупками, ожидая снижения цен на поставки из Азии, однако в итоге цены только выросли: по словам Зибера, обычно доставка товаров в Европу начинается в июне, а в этом году она началась лишь в августе. В результате, многие виды товаров окажутся на полках магазинов с большим опозданием.
В результате сами игрушки также подорожают, подчеркнул Зибер. В первую очередь это касается машинок на дистанционном управлении, товаров для песочницы и кукол. Что же касается сроков поставки товаров, то, по словам Зибера, многие виды игрушек поступят в Европу уже после Рождества. Как отмечает Handelsblatt, для индустрии производства игрушек это катастрофа, поскольку праздники перед Рождеством обеспечивают им до 40% всех продаж за год.
По словам Зибера, транспортировка товаров из Азии подорожала настолько, что его компании пришлось попросту убрать из ассортимента несколько наименований. Зибер подчеркнул, что расходы на доставку некоторых игрушек превышают их стоимость.
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