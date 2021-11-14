Washington Times: в США «чёрная пятница» растянется на месяц из-за проблем с поставками

Традиционные предрождественские распродажи в американских магазинах начнутся раньше обычного и продлятся весь ноябрь, рассказывает The Washington Times. Как отмечает издание, на складах в США почти не осталось товаров, а поставки не успевают за спросом из-за перегрузки портов, нехватки дальнобойщиков и усложнением международных правил торговли.

Благодаря пандемии и перебоям с поставками «чёрная пятница» стартовала раньше и будет длиться дольше, сообщает The Washington Times. Издание отмечает, что крупные торговые сети Walmart, Target, Best Buy, Costco и Kohl’s на несколько недель раньше запустили рекламу ежегодных распродаж, традиционно начинающихся после Дня благодарения.

«Если вы ещё не закупились подарками на Рождество, не ждите ничего под ёлкой, — заявил Чарльз Мизраи, трейдер с Уолл-Стрит, который предсказал обвал фондовых бирж в 1987 году. — Прямо сейчас слишком большой спрос пытается охотиться за слишком маленьким предложением».

Как объясняет американская газета, введённые из-за пандемии карантины и изоляция вынудили бизнес расширить онлайн-торговлю и доставку для компенсации продаж в магазинах и уменьшения складских помещений. Многие сократили закупки у иностранных поставщиков, потому что на них не было спроса. Теперь же, когда началось восстановление экономики, компании не могут быстро предоставить достаточно товара для потребителей, которые могут и хотят потратить свои деньги, что приводит к вызывающему тревогу росту цен.

По словам Даниэлы Роньони, закупщицы крупного американского магазина, проблемы в глобальных цепочках поставок, вызванные перегрузкой портов, нехваткой дальнобойщиков и усложнением международных правил торговли, «значительно замедлили ожидаемые поставки». В свою очередь такие задержки приводят к опустошению складов и росту цен. Аналитик Анджелика Джанкандани, которая преподаёт в школе бизнеса в университете Нью-Хейвен, предположила в электронном письме, что предприятия розничной торговли предпочтут целый месяц проводить распродажи в магазинах и онлайн, где скидки дополняют друг друга.

Крупные продавцы действительно начали «чёрную пятницу» раньше, чем обычно, поощряя потребителей не охотиться за скидками после Дня благодарения, отмечается в статье. Так, 28 октября Target объявил о старте недели распродаж с 31 октября, предлагая «лучшие цены в сезоне». В своём пресс-релизе от 18 октября Walmart объявил о скидках на протяжении всего ноября и подчеркнул, что таким образом намерен сократить толпы покупателей в розничных магазинах. Лучшие предложения появятся только онлайн, что также поможет сделать посещение магазинов более безопасным и спокойным.

Компания Premise, которая занимается исследованиями глобального рынка, доложила о том, что пятая доля американских потребителей уже начала закупать подарки к праздникам, в том числе опасаясь нехватки товаров в декабре. Согласно опросу среди 1960 человек с 5 октября по 1 ноября, 19% покупателей собирается приступить к праздничному шопингу за два месяца, 11% — за 3 месяца, а 21% — за месяц до Рождества. Для сравнения, в 2020 году такие намерения высказали 16%, 10% и 19% респондентов соответственно. Главный исполнительный директор Premise Дэкид Бишоф считает, что если в прошлом году в разгар пандемии магазины устраивали длительные распродажи благодаря возросшему числу онлайн-продаж, то на этот раз на складах в США почти всё закончилось, и даже в случае поставок товары не смогут развезти по адресам из-за нехватки водителей.

В статье Forbes от 8 ноября Блейк Морган провела анализ 20 трендов «чёрной пятницы» в этом году и предсказала, что отложенный спрос привлечёт больше покупателей в магазины, чем в прошлом году, когда праздничный шопинг проводили онлайн. В свою очередь закупщица Даниэла Роньони советует покупать подарки сейчас и в розничных магазинах, где можно не опасаться задержек с поставками и отмены заказа, пишет The Washington Times.