DT: в Великобритании зафиксировали резкий рост травм, связанных с ездой на электросамокатах

За последний год в Великобритании сильно выросло количество травм, связанных с авариями с участием электросамокатов и скутеров, причём зачастую их жертвами становятся дети и подростки, пишет The Daily Telegraph. Как отмечает газета, в Великобритании на электросамокатах можно ездить только в специально отведённых тестовых зонах, однако росту их популярности это не мешает.

В Великобритании за последний год сильно возросло число травм, связанных с эксплуатацией электронных самокатов и скутеров, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на правительственные источники.

По данным Департамента транспорта, за 12 месяцев до июня в столкновениях с этими аппаратами пострадало больше пешеходов, чем за весь 2020 год. Кроме того, из статистики можно сделать вывод, что с наибольшей вероятностью в результате езды на этих транспортных средствах могут пострадать дети и подростки.

В Великобритании ездить на электросамокатах и скутерах вне специально выделенных тестовых зон запрещено. Нарушителям, пойманным на дорогах общего пользования или тротуарах, грозит штраф в размере £300, а также минус шесть водительских баллов.

Тем не менее устройства всё равно стали пользоваться огромной популярностью во время локдауна, и теперь их часто можно наблюдать на улицах страны.

Согласно правительственным данным, за 12 месяцев до июня этого года произошёл 931 несчастный случай с участием электронных самокатов и скутеров. При этом за 2020 год было зафиксировано всего 484 аварии, что говорит о том, что количество происшествий с этими транспортными средствами резко выросло.

Такая же динамика наблюдается и в числе пешеходов, пострадавших от электросамокатов: если в 2020 году их было всего 57, то в этом году до июня в аварию попал уже 131 человек.

Статистика также свидетельствует о том, что чаще всего в ДТП этой категории попадают лица от 10 до 19 лет; всего в ходе столкновений со скутерами в этой возрастной группе пострадали 257 человек. Кроме того, за этот период погибло три пользователя электронных самокатов и скутеров.

Подобные цифры вышли на фоне того, как британская студентка, чуть не потерявшая ногу в результате аварии, предупредила об опасностях электротранспорта. Элеонора Янг пострадала от двойного перелома правой ноги; ей также рассекло артерию, когда её электромопед столкнулся с машиной «Смарт» во время отдыха в Риме в августе 2020 года. Кроме того, у неё обломались зубы, а сама она пробыла в реанимации пять дней, прежде чем её отправили домой.

«Мне пришлось на год взять перерыв от университета и вернуться домой к родителям. Я месяцами не могла нормально выйти из дома и чувствовала себя очень одинокой. С августа 2020 года я перенесла восемь операций на ноге и хирургическую операцию во рту из-за серьёзных повреждений зубов. Многие люди, особенно молодёжь, считают, что скутеры и электронные мопеды — это весело. Однако, как и любое транспортное средство, они могут привести к серьёзным травмам», — отметила она.