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Das Erste: немцы считают Китай опаснее России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
26% немецких граждан считают Китай значительной угрозой, пишет Das Erste, ссылаясь на результаты опроса от института Kantar Public. При этом лишь 16% респондентов назвали большой угрозой Россию. Кроме того, отмечается заметное улучшение отношения к США: 71% опрошенных считает отношения ФРГ с США «хорошими» либо «очень хорошими».
Das Erste: немцы считают Китай опаснее России
Reuters

С тех пор как к власти в США пришёл Джо Байден, отношение немцев к своему заокеанскому партнёру резко переменилось, пишет Das Erste, ссылаясь на результаты опроса, проведённого институтом исследования общественного мнения Kantar Public.

Теперь 71% респондентов считает, что отношения ФРГ с США находятся в «хорошем» или «очень хорошем» состоянии, пишет издание: при этом ещё год назад такого мнения придерживалось лишь 18% опрошенных.
 
Кроме того, 44% респондентов заявили, что США являются важнейшим для Германии партнёром: таким образом, США заняли первое место, опередив Францию (27%). Как отмечает Das Erste, отношение американцев к Германии также улучшилось: согласно последним опросам, 85% граждан США считают отношения с ФРГ «хорошими» либо «очень хорошими».
 
При этом лишь 19% немцев считают, что тесные отношения с Китаем важнее, чем отношения с США, пишет Das Erste. Одновременно с этим 55% опрошенных воспринимают растущее влияние КНР как негативное явление. Издание отмечает, что для немцев Китай является более значительной угрозой, нежели Россия: 26% респондентов назвали КНР большой угрозой, а Россию — лишь 16%.
 
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