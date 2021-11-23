Das Erste: немцы считают Китай опаснее России

11:18
Состояние певицы Марины Хлебниковой стабилизируется
Состояние пострадавшей при пожаре в квартире певицы Марины Хлебниковой стабилизируется, сообщил её директор Данила Прайс.
11:17
Александр Емельяненко обратился к своему следующему сопернику
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к бразильцу Марио Сантосу, с которым проведёт поединок 27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106.
11:17
В Москве началось прощание с актёром Гаркалиным
В Москве началась церемония прощания с актёром и педагогом Валерием Гаркалиным.
11:15
В Ульяновске осудили двоих торговцев оружием в интернете
В Ульяновске состоялся суд над членами ОПГ, организовавшими незаконный канал продажи огнестрельного оружия в интернете.
11:10
В Болгарии рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП с автобусом
Состояние пострадавших в крупной аварии с участием туристического автобуса из Северной Македонии стабильное.
11:08
Аналитики составили рейтинг горнолыжных курортов России
Аналитики системы бронирования Bronevik изучили спрос на бронирование отелей при горнолыжных курортах с сезона 2018—2019 по сезон 2021—2022 годов. Выяснилось, что лидеры у россиян остаются неизменными.
11:05
Госдума осуждает действия властей США по отношению к российским соотечественникам
Госдума подготовила заявление, касающееся агрессивных действий властей США по отношению к российским соотечественникам. В нижней палате российского парламента осуждают соответствующие недружественные шаги американской стороны.
11:04
Орлов раскритиковал Карпина за выбор футболистов в сборную России
Известный комментатор Геннадий Орлов подверг критике выбор состава сборной России по футболу главным тренером Валерием Карпиным.
11:03
Инфекционист Малышев напомнил о необходимости сделать прививку от гриппа
Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев напомнил о потенциально опасном вирусе гриппа, который активизируется в начале зимы, а также о необходимости вакцинироваться против заболевания.
11:00
Диетолог Жиляев рассказал о рационе питания для офисных сотрудников
Врач-диетолог, эндокринолог Виктор Жиляев рассказал, какие продукты должен включать рацион питания офисных работников.
10:59
Директор лаборатории ДНКОМ Исаев заявил, что четвёртая волна коронавируса отступает
В России отступает четвёртая волна коронавируса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ.
10:58
На Украину прибыли два патрульных катера типа Island из США
Два патрульных катера типа Island прибыли из США на Украину, вскоре они будут обеспечивать морскую безопасность в акваториях Чёрного и Азовского морей. Об этом сообщила пресс-служба украинских ВМС.
10:56
Эндокринолог Михалёва назвала признаки дефицита витаминов группы В
Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалёва рассказала, какие признаки говорят о дефиците витаминов группы В.
10:55
Глава ЕК выразила соболезнования родственникам жертв ДТП в Болгарии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования родственникам погибших в ДТП в Болгарии.
10:53
Пианист Тарасевич-Николаев рассказал о репертуаре на концерте в честь профессора Доренского
Пианист Арсений Тарасевич-Николаев рассказал о репертуаре, который он исполнит на концерте, посвящённом 90-летию со дня рождения своего педагога профессора Московской консерватории Сергея Доренского.
10:51
Месси высказался о назначении Хави на пост главного тренера «Барселоны»
Легенда «Барселоны», а ныне форвард ПСЖ Лионель Месси высказался о назначении своего бывшего партнёра по команде Хави главным тренером каталонского клуба.
10:51
В Москве начался первый этап редевелопмента бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе»
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о старте первого этапа редевелопмента бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе».
10:46
В Евпатории полицейские задержали нарисовавших свастику на памятнике Кирову
В МВД по Республике Крым заявили, что полицейские задержали двух подростков, осквернивших свастикой бюст советского государственного деятеля Сергея Кирова в Евпатории.
10:45
Жертвы ДТП с автобусом в Болгарии будут идентифицированы по ДНК
Директор Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов заявил, что жертвы крупной аварии с участием туристического автобуса из Северной Македонии будут идентифицированы по ДНК.
10:45
За вечер 22 ноября в электротранспорт Казани не пропустили 817 человек без QR-кодов
За вечер 22 ноября в казанском электротранспорте проверяющие не пропустили 817 человек без QR-кодов.
10:38
Юрист Ярмуш прокомментировала идею запретить изымать за долги купленное на маткапитал жильё
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш и директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировали в беседе с RT предложение запретить изымать за долги купленное на средства материнского капитала жильё.
10:36
Экс-футболист сборной Белоруссии Глеб дал характеристику наставнику «Локомотива» Гисдолю
Бывший белорусский полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о главном тренере московского «Локомотива» Маркусе Гисдоле.
10:32
Следствие рассматривает две основные версии причины ДТП с автобусом в Болгарии
Следственные органы Болгарии в качестве основных версий причины аварии с автобусом из Северной Македонии рассматривают техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.
10:31
В Белоруссии заявили об отсутствии от мигрантов на границе запросов на получение убежища
Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун заявил, что мигранты на белорусско-польской границе не обращались к белорусским властям с запросом на получение убежища.
10:23
Сёмин считает «Мальмё» опасным соперником для «Зенита»
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между шведским «Мальмё» и петербургским «Зенитом».
10:19
В Польше заявили о готовности к переговорам с Россией по ситуации на границе с Белоруссией
Власти Польши открыты к обсуждению с Россией миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Об этом в эфире «Польского радио» заявил министр иностранных дел страны Збигнев Рау.
10:18
На Украине за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса
На Украине за сутки зафиксировано 12 729 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 достигло 3 353 136.
10:10
Олимпийский чемпион Далалоян заявил, что не собирается завершать карьеру
Олимпийский чемпион Игр в Токио в командных соревнованиях по спортивной гимнастике Артур Далалоян высказался о паузе в карьере.
10:05
Девять сёл остались без света из-за осадков в Еврейской автономной области
В Еврейской автономной области (ЕАО) девять сёл остались без света из-за выпадения обильных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
10:02
В Госдуме осудили намерение США ввести санкции против причастных к «Северному потоку — 2» судов
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что администрация Соединённых Штатов введёт санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые принимают участие в реализации газопровода «Северный поток — 2».
09:57
Россиянин Токов подписал новый контракт с Bellator
Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов заключил новый долгосрочный контракт с промоушеном Bellator.
09:56
В Уфе намерены выборочно проверять QR-коды пассажиров в общественном транспорте
Мэр Уфы Сергей Греков поручил выборочно проверять QR-коды о вакцинации или перенесённом коронавирусе у пассажиров в общественном транспорте.
09:50
Марадона был похоронен без сердца из-за опасений возможной кражи
Врач Нельсон Кастро сообщил, что легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона был похоронен без сердца.
09:49
Премьер Северной Македонии отправится в Болгарию в связи с крупным ДТП с 46 погибшими
Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что отправится в Болгарию, чтобы встретиться с пострадавшими в результате аварии с туристическим автобусом из Северной Македонии.
09:43
«Сан-Хосе» победил «Каролину» благодаря шайбе Барабанова в овертайме
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» победил «Каролину Харрикейнз».
09:37
Пять человек пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Иванове
В результате ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля в Иванове пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
09:32
«Колорадо» обыграл «Оттаву» в матче НХЛ, Ничушкин забросил шайбу
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Оттавой Сенаторз».
09:27
Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Анахайм Дакс».
09:27
Украина направит транш МВФ на поддержание финансовой системы и борьбу с COVID-19
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти направят полученные от Международного валютного фонда (МВФ) деньги на поддержание финансовой системы страны и борьбу с COVID-19.
09:21
«Коламбус» обыграл «Баффало» в матче НХЛ, Гавриков оформил дубль
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз».
09:18
Кабмин выделит более 1,5 млрд рублей на ремонт системы водоснабжения в Хабаровском крае
Правительство России направит более 1,5 млрд рублей на реконструкцию системы водоснабжения в Хабаровском крае. Соответствующая информация приводится на сайте кабмина.
09:10
Две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» одержать победу над «Вегасом» в матче НХЛ
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» одержали победу над «Вегас Голден Найтс».
09:08
Казахстан за период действия соглашения ОПЕК+ исполнил свои обязательства на 95%
В Минэнерго Казахстана заявили, что страна в рамках соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти в период с мая прошлого года по октябрь нынешнего исполнила свои обязательства на 95%.
08:54
СК возбудил дело после массового отравления людей в Новосибирской области
Следователи завели уголовное дело после массового отравления людей в Новосибирской области.
08:41
Число жертв ДТП с автобусом в Болгарии увеличилось до 46
Число жертв крупной аварии с участием туристического автобуса в Болгарии увеличилось до 46. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД страны.
08:30
Китай запустил на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
Китай успешно вывел на заданную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Гаофэнь-3-02».
08:23
Три человека погибли в результате ДТП в Адыгее
В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на автодороге, ведущей из Майкопа в Адыгейск, погибли три человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
08:12
«Ъ»: в Минздраве предложили изменить процедуру получения медицинских справок для водителей
Российский Минздрав подготовил проект новой процедуры получения медицинских справок для автомобилистов.
08:06
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 23 ноября.
07:55
Ночь на 23 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени
Ночь на 23 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени, температура опустилась до -6 °С. Об этом сообщили в столичном метеобюро.