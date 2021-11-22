Der Spiegel: темы климата, вакцинации и миграции усугубляют раскол в немецком обществе

Граждане ФРГ стали более поляризованы в обсуждении общественно-политических тем, пишет Der Spiegel, ссылаясь на выводы исследования фонда имени Конрада Аденауэра. Эксперты фонда отмечают, что наибольшие трения в обществе вызывают обсуждения вопросов, связанных с климатом, вакцинацией и миграцией.
Сразу несколько общественно-политических тем вызывают в Германии весьма противоречивые дискуссии, пишет Der Spiegel, ссылаясь на исследование фонда имени Конрада Адэнауэра. К таким темам относятся вакцинация, обращение с мигрантами и климатический кризис. Эксперты фонда отмечают, что в Германии возрастает тренд на поляризацию людей с разными взглядами на вышеперечисленные проблемы.
Как пишет Der Spiegel, исследователи фонда основывали свои выводы на данных недавних социальных опросов. В частности, в ходе опроса в августе-сентябре 2020 года, 62% респондентов заявили, что не желают иметь ничего общего с людьми, голосовавшими за «Альтернативу для Германии», а 13% — что не хотели бы иметь дела со сторонниками зелёных. Кроме того, каждый пятый опрошенный заявил, что не хочет иметь дело с климатическими активистами.
Согласно результатам опросов, наибольшая поляризация граждан наблюдается в вопросе защиты климата, пишет Der Spiegel. Наиболее противоположные взгляды по климату исповедуют сторонники зелёных и «Альтерантивы для Германии».
При этом значительное большинство немецких избирателей приписывает себя к центристам, отмечает издание. Лишь 6% избирателей относят себя к правым и 13% — к левым.
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