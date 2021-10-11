WT: всё больше американцев разделяют марксизм и поддерживают демонтаж капитализма

Согласно результатам опроса, взрослые американцы, особенно миллениалы, всё чаще перенимают марксистские взгляды — например, отказ от частной собственности и традиционной морали. Как пишет The Washington Times, эти данные вписываются в общую картину, поскольку в прошлом году 26% американцев заявляли, что поддерживают постепенный демонтаж капиталистической системы в пользу более социалистической.

Центр культурных исследований при Христианском университете Аризоны в ходе репрезентативного опроса 2 000 взрослых американцев выяснил, что треть или более одобряет различные догмы марксистской теории, в том числе по вопросам расизма и существования бога. Как пишет The Washington Times, исследователь Джордж Барна, основатель центра и директор по исследованиям, сообщил, что 10% американцев усвоили марксистскую идеологию и теперь опираются на неё в своих повседневных решениях, хотя лишь 1% американцев называют марксизм своим мировоззрением.

«Это говорит о том, что американцы открыты почти любой из существующих идеологий. Они не привязаны ни к чему конкретному, но их привлекает целый ряд взглядов, которые, как им кажется, продвигают их личные интересы или кажутся привлекательными сию минуту», — сказал Барна.

Барна, евангельский христианин и основатель социологического центра The Barna Group, отметил, что взрослые американцы придерживаются марксистских взглядов, даже не осознавая этого.

«Может, им и не нравится, когда их называют марксистами, но они плохо себе представляют марксистские догмы, поэтому невольно их перенимают», — сказал он.

Что касается экономики, 27% респондентов опроса Центра культурных исследований согласны, что владение частной собственностью способствует экономической несправедливости, а 23% согласны, что это вредно для общества.

Относительно критической расовой теории, которая утверждает, что расизм является основополагающим элементом американского общества, 41% опрошенных согласен со следующим утверждением: «Белые используют расовую принадлежность для продвижения собственных экономических и политических интересов за счёт цветных».

Старший научный сотрудник фонда «Наследие» Майк Гонсалес считает, что марксисты — основатели движения Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение») взяли на вооружение принципы критической расовой теории в попытке перевернуть американское общество.

«Основатели BLM Алисия Гарза, Патрисс Каллорс и Опал Томети никогда не скрывали своих марксистских взглядов, а это, по сути, синоним коммунизма», — написал Гонсалес на сайте «Наследия».

Исполнительный директор Центра культурных исследований Трейси Мансил считает, что результаты исследования должны повлиять на прения в конгрессе по программе социальных расходов демократов.

«Это невиданный в американской истории политический сдвиг. Мы видели некоторые вспышки социализма в ХХ веке, но сейчас я полагаю, что это переломный момент», — считает Мансил, профессор политологии Аризонского христианского университета.

При этом она не уверена, сохранятся ли марксистские взгляды, особенно у молодёжи, по мере перехода от теории к практике.

«Текущий законопроект конгресса о расходах — это беспрецедентная передача богатства, — сказала Мансил. — Со временем скажутся пагубные последствия: утрата личной свободы и экономического процветания, которые мы привыкли считать само собой разумеющимися. Поскольку мы с большим оптимизмом смотрим на свободный рынок, мне кажется, мы даже не представляем себе марксизм в нашей стране».

Дэвид Бартон, бывший директор средней школы в Техасе и основатель некоммерческой образовательной организации WallBuilders, отметил, что в американских классах уже 30 лет не преподают рабочего определения социализма и марксизма.

«30 лет назад об этом и речи не было. А сейчас мы видим последствия недочётов в преподавании различных форм правления, — сказал Бартон. — Мы мало что об этом знаем, даже о собственной конституционной республике».

Барна отметил, что его опрос предполагает традиционное определение марксизма как политической и экономической теории классовой борьбы, которая стремится к более справедливому и полноценному существованию.

«Марксизм делит мир на два класса: капиталистов, которые контролируют экономические и политические ресурсы, и рабочих, которых эксплуатируют низкооплачиваемым и недооценённым трудом, — сказал он. — Марксистское общество устранит экономические классы и частную собственность, передав их во владение масс. Теоретически каждый член общества работает на общее благо, что, в свою очередь, повышает качество жизни и даёт надежду на светлое будущее».

Барна отметил, что, по результатам опроса, небелые респонденты и люди в возрасте от 18 до 37 лет поддерживают марксистские убеждения вероятнее пожилых. Он считает, что демографический сдвиг в дальнейшем повлечёт за собой более социалистическую политику.

«Данные варьируются, но в среднем миллениалы марксистские взгляды принимают на 5-10 процентов охотнее пожилых американцев. Небелые пока не выказали широкого признания, но сосредоточены на экономической несправедливости и поддерживают ряд моральных принципов марксизма», — сказал исследователь.

Исследование показывает, что упадок веры и христианской морали сильно коррелирует с принятием марксистских убеждений, особенно среди молодёжи. Миллениалы охотнее соглашаются, что бога либо нет, либо он непознаваем, что не существует никаких моральных абсолютов, кроме определённых самими людьми, что аборт или секс вне брака этически допустимы, а самоубийство и эвтаназия — «морально приемлемый выбор», независимо от мотивации. Кроме того, миллениалы охотнее называют себя ЛГБТК.

Президент Summit Ministries Джефф Майерс считает, что опрос подтвердил, что марксисты «хотят подорвать поддержку всех институтов, так или иначе ратующих за частную собственность: традиционного брака, экономической свободы, республиканского правительства и религии».

«Миллениалы, кажется, с этим согласны. Революционерами-марксистами это их ещё не делает, но ими легко манипулировать», — сказал Майерс.

Аналитики говорят, что результаты недавнего опроса совпадают с общенациональными за последнее десятилетие, которые всё чаще показывают, что взрослые американцы предпочитают социализм капитализму на фоне упадка религиозного чувства.

«Когда видишь такие исследования, то думаешь, что это не совпадение, что чем меньше людей верят в Бога и ищут морального наставления в Библии, тем чаще решение нравственных вопросов доверяется правительству», — считает директор Центра библейского мировоззрения при Совете по семейным исследованиям Дэвид Клоссон.

В опросе Института Гэллапа за 2018 год, где американцам предлагалось дать определение социализма, 17% заявили, что это «национализация средств производства». В 1949 году такой ответ дали 34% опрошенных. В недавнем опросе 23% ответить на этот вопрос не смогли.

Старший научный сотрудник Либертарианского института конкурентного предпринимательства Джон Берлау предостерёг, что недостаток знаний чреват опасными последствиями.

«Мы должны учить детей и молодёжь важности частной собственности, чтобы никто не оказался во власти деспотического правительства, — сказал Берлау. — В противном случае правительство может конфисковать её насильно или зарегулировать до такой степени, что она останется только на бумаге».

Как заключает издание, данные опроса вписываются в общую картину. Опрос YouGov в октябре 2020 года показал, что 26% американцев поддерживают постепенный демонтаж капиталистической системы в пользу более социалистической.