CBS News: в преддверии Дня благодарения в США растёт число больных COVID-19

В Соединённых Штатах накануне праздничной недели растёт число новых случаев заражения коронавирусом, сообщает CBS News. В то время как 53 миллиона американцев собираются воспользоваться Днём благодарения, чтобы навестить семьи, чиновники стараются предотвратить всплеск заболеваемости и рекомендуют получить бустерную дозу вакцины.

ЭРИКА САРДЖЕНТ, ведущая CBS News: На почти половине территории страны снова растёт число заражённых коронавирусом и с приближением Дня благодарения вскоре может достигнуть 100 тысячи человек в день. Репортёр CBS Том Уэйтс находится в аэропорту Лос-Анджелеса. Добрый вечер, Том.

ТОМ УЭЙТ, репортёр калифорнийского отделения CBS: Добрый вечер, Эрика. Ожидается, что во время праздничной недели в честь Дня благодарения свыше 53 млн американцев отправится в путь. Это означает, что (в аэропорту. — ИноТВ) будет больше народу и возрастёт риск подхватить коронавирус.

В один из самых праздничных выходных во время пандемии американцы толпятся в аэропортах и отправляются в дорогу. В пятницу Администрация транспортной безопасности (TSA) установила новый рекорд за этот год, проверив 2,2 млн пассажиров.

СОТРУДНИЦА АЭРОПОРТА: Мы все соблюдаем различные меры предосторожности.

Число путешественников растёт, в то время как миллионы американцев получили право на бустерную дозу. Теперь согласно рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) каждый взрослый может получить третью дозу вакцин Pfizer или Moderna через полгода после последней прививки или спустя два месяца после вакцины Johnson & Johnson.

МЕДРАБОТНИК: У вас есть возможность себя защитить, воспользоваться этими средствами. Вам следует это сделать.

Чиновники пытаются не допустить всплеск заболевания коронавирусом после Дня благодарения. За последний месяц по всей стране число новых случаев подскочило на 54%, среди наиболее пострадавших штатов — Мичиган, Миннесота, Северная Дакота и Висконсин.

Тем не менее страх перед вариант «дельта» не остановит пассажиров: ожидается, что на этой неделе самолётами воспользуется 20 млн человек. В дополнение к этим толпам сотрудники Администрации транспортной безопасности должны до понедельника выполнить федеральный указ об обязательной вакцинации, принятый администрацией Байдена. Агентство не публикует обновлённые цифры привитых — в октябре их было около 60%. Представитель TSA заявил, что они «готовы к наплыву», однако некоторые пассажиры авиалиний беспокоятся.

ТОМ УЭЙТ: Что вы думали перед тем, как вы начали это путешествие?

АМЕРИКАНКА: Паника. Для меня это была паника. Я очень нервничала и боялась.

ТОМ УЭЙТ: За последний год число авиаперевозок увеличилось больше чем на 80% — это сравнимо с показателями до пандемии. И, конечно, это вызывает ещё большую обеспокоенность из-за коронавируса. Эрика?

ЭРИКА САРДЖЕНТ: Спасибо, Том Уэйт.