CNN: «красная мигающая стрелка» — учёные полагают, что пандемия всё же началась на рынке морепродуктов в Ухани

Исследователь Майкл Воробей составил хронологию всех известных случаев заболевания коронавирусом и пришёл к выводу, что с большой долей вероятности пандемия всё-таки началась не в некоей лаборатории, а на рынке морепродуктов Хуанань в Ухани, пишет CNN. По его выкладкам, все ранние случаи заболевания так или иначе сгруппированны вокруг этого места, что во многом можно трактовать как «большую красную мигающую стрелку», указывающую на источник пандемии.

Свежее исследование истоков пандемии коронавируса вновь привело учёных на рынок морепродуктов Хуанань в Ухани, пишет CNN.

Исследователь Майкл Воробей из Университета Аризоны, который изучал пандемию с самого её начала, скрупулёзно составил хронологию всех известных случаев заболевания SARS-Cov-2 ещё до начала полномасштабного наступления вируса.

Он обнаружил, что заболевали зачастую те люди, которые жили или работали рядом с рынком — местом, которое изначально считалось источником пандемии. При этом люди подхватывали вирус, даже если они не были непосредственно связаны с этим рынком.

Однако учитывая, что китайское правительство всячески пыталось откреститься от вины, а администрация Трампа, а также и некоторые чиновники администрации Байдена говорили о том, что коронавирус, возможно, был синтезирован в уханьской лаборатории, картина произошедшего стала очень запутанной.

Воробей — специалист по наблюдению за генетической эволюцией вирусов — обнаружил достаточно убедительные доказательства того, что вирус появился у животного и начал распространяться лишь в конце 2019 года. При этом он уже опубликовал немало исследований о вероятном происхождении вируса, однако заявил, что хотел бы сверить свои теории с реальными уликами и историями людей, у которых было задокументировано заражение.

Таким образом он с головой окунулся в изучение историй болезни. По его словам, он обнаружил данные, подтверждающие теорию о том, что вирус возник у животных, продаваемых на рынке, — что очень похоже на то, как развивалась первая вспышка атипичной пневмонии в 2002 — 2004 годах, которой успели заразиться 8 тыс. человек.

Особенно примечателен в этом отношении один случай — 41-летний бухгалтер, который якобы заболел 8 декабря 2019 года и который никак не был связан с рынком. Этот случай инфекции обычно приводят в качестве доказательства того, что пандемия, скорее всего, началась не на рынке, а в каком-то другом месте. Однако Воробей нашёл записи, по которым выходит, что мужчина подхватил COVID-19 только в конце декабря, а его болезнь 8 декабря была связана с его зубами.

Таким образом, по словам исследователя, продавец морепродуктов с рынка, который занемог 11 декабря 2019 года, становится самым ранним задокументированным случаем заболевания коронавирусом.

Кроме того, ряд других исследований помог специалисту составить карту самых ранних случаев заболевания, которые группируются вокруг рынка.

«Тот факт, что очень многие из 100 человек, которые заболели COVID-19 в декабре, насколько известно, не связаны в эпидемиологическом плане с рынком Хуанань, но тем не менее проживали в непосредственной близости от него, примечателен и является убедительным доказательством того, что распространение инфекции началось на рынке», — заметил он.

«В результате появляется большая красная мигающая стрелка, которая указывает на рынок Хуанань как на наиболее вероятное место, где началась пандемия, — подчеркнул Воробей. — Вирус не появился в какой-то другой части Ухани, а затем попал на рынок Хуанань. Доказательства, действительно, достаточно убедительно указывают на то, что вирус появился на рынке, а затем перекинулся на округу».

Всемирная организация здравоохранения провела собственное расследование причин пандемии и пришла к выводу, что наиболее вероятным источником пандемии можно считать животных. ВОЗ, однако, оговорилась, что не может утверждать наверняка и попросила китайское правительство предоставить больше информации.

Как считает Воробей, эту информацию учёные, возможно, так никогда и не получат. Китайское правительство провело на рынке тщательную зачистку и дезинфекцию, когда в январе 2020 года стало ясно, что речь идёт о вспышке инфекционного заболевания. Таким образом Пекин сокращал риск дальнейшего распространения болезни, однако это также привело к уничтожению важнейших улик.

«Я бы не сказал, что это неопровержимое доказательство, но я бы сказал, что это доказательство чертовски убедительно», — отметил Воробей.

Журнал Science, в котором приведены выкладки учёного, тщательно изучил его статью с помощью сторонних экспертов. При этом исследователь ВОЗ Питер Дашак считает, что Воробей, скорее всего, прав.

«Меня по-настоящему впечатлила его детективная работа. Всё, что он говорит о случае заболевания 8 декабря, сходится с нашими наблюдениями в Ухани в ходе поездки ВОЗ: в конце декабря в больницы поступила группа лиц с ранними случаями и врачи отсчитали предполагаемую дату начала пандемии», — отметил он.