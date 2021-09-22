DT: учёные из Ухани планировали заразить летучих мышей модифицированными коронавирусами в 2018 году

В 2018 году учёные Уханьского института вирусологии планировали заразить летучих мышей в китайской провинции Юньнань модифицированными коронавирусами, а также намеревались создать химерные вирусы, которые бы легче заражали людей, передаёт The Daily Telegraph со ссылкой на документы, обнародованные группой DRASTIC. В связи с этим группа, занимающаяся расследованием происхождения COVID-19, посчитала «оправданным» изучение версии искусственного происхождения коронавируса.

Учёные Уханьского института вирусологии в 2018 году планировали выпустить модифицированные коронавирусы в популяции летучих мышей, чтобы защитить их от болезней, которые могут передаться людям, сообщает The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, об этом свидетельствуют документы, обнародованные международной группой DRASTIC, которая занимается расследованием происхождения COVID-19. Их подлинность подтвердил сотрудник администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

Согласно документам, всего за 18 месяцев до появления первых случаев заболевания COVID-19 исследователи представили планы выпустить наночастицы, которые содержат «новые химерные белки-шипы» коронавирусов летучих мышей, в пещерах китайской провинции Юньнань.

Учёные также намеревались создать генетически улучшенные химерные вирусы, для того чтобы легче заражать людей. Они надеялись внедрить в коронавирусы летучих мышей титры расщепления, облегчающие проникновение вирусов в человеческий организм. Кроме того, специалисты предлагали смешать наиболее опасные штаммы коронавируса с менее опасными, однако более заразными вариантами.

На свои исследования специалисты попросили у Управления перспективных исследовательских программ Министерства обороны США $14 млн. Тем не менее в управлении учёным отказали, отметив, что проект может подвергнуть риску местных жителей. Там также предупредили об опасности усиления вируса.

Как отмечает The Daily Telegraph, с подобным предложением выступил зоолог Питер Дашак из американской организации EcoHealth Alliance, которая тесно сотрудничает с Уханьским институтом вирусологии в исследовании коронавирусов летучих мышей. Издание напоминает, что именно Дашак стоял за письмом, опубликованным в прошлом году в журнале The Lancet, которое «фактически закрыло научные дебаты о происхождении COVID-19».

В команду должны были войти ведущий китайский ученый Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли и американские исследователи из Университета Северной Каролины и Национального центра здоровья диких животных США.

Как отметили в группе DRASTIC, обсуждение учёными подобных исследований делает «оправданным» изучение мировым научным сообществом правдоподобности версии искусственного происхождения коронавируса. Так, по словам британского учёного Ангуса Далглиша, предложенные исследования могли продолжаться и без получения запрошенного финансирования.