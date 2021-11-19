BFM TV: за карантин только для непривитых выступает 60% французов

Резкое ухудшение коронавирусной статистики во Франции в последние дни встревожило граждан страны: как показал свежий соцопрос, 60% французов выступают за возвращение карантинных мер исключительно для непривитых, передаёт BFM TV. Вместе с тем, по информации канала, французские власти на такой шаг идти пока не планируют — в отличие от Австрии, где его уже сделали.

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки во Франции 60% граждан страны поддерживают возврат ограничительных мер в отношении невакцинированных соотечественников, сообщает сайт BFM TV со ссылкой на исследование общественного мнения, првоедённое компанией Elabe по заказу канала.

Как напоминает корреспондент BFM, во вторник во Франции было зарегистрировано 19778 новых случаев коронавирусной инфекции, а в среду — 20294, что почти в два раза больше, чем фиксировалось в среднем на протяжении минувшей недели (около 11 тыс.). Такой резкий рост вызвал тревогу не только у медиков: судя по опросу Elabe, ситуацией обеспокоены 60% граждан страны, причём среди вакцинированных лиц доля встревоженных выше, чем среди вакцинированных (63% против 40%).

По данным BFM, 54% опрошенных французов заявили, что пандемия ещё далека от завершения и что обстановка в ближайшие недели ухудшится. Подобный пессимизм прежде всего проявляют пожилые респонденты: ухудшения ситуации ожидают 66% респондентов в возрасте 65 лет и старше, тогда как в возрастной категории от 18 до 24 лет таких оказалось 56%.

Впрочем, несмотря на все опасения, 61% опрошенных считает, что общенационального локдауна власти в ближайшее время вводить не будут, говорится в материале BFM. Как отмечает корреспондент канала, пресс-секретарь французского правительства Габриэль Атталь действительно сообщил в среду журналистам, что Париж не собирается «ни в ближайшей, ни в отдалённой перспективе» возвращать ограничительные меры. Вместе с тем среди респондентов, заявивших, что они «крайне обеспокоены» скоростью распространения вируса, возвращения локдауна ожидает 73%.

Наконец, 59% опрошенных высказались за введение карантинных ограничений в отношении невакцинированных граждан по образцу Австрии, власти которой недавно приняли соответствующее решение с целью убедить ещё не привившихся всё-таки сделать укол, передаёт BFM. При этом, как подчёркивает журналист канала, французские власти пока такие меры принимать не планируют. Среди вакцинированных французов доля сторонников локдауна для непривитых ещё выше (66%), тогда невакцинированные респонденты в подавляющем большинстве (74%) выступают против такой политики.

Исследование Elabe также подтвердило, что французы всё менее тщательно соблюдают рекомендации по профилактике заражения COVID-19: тогда как 57% опрошенных заявляют, что будут в ближайшие недели придерживаться их в полном объёме, 40% опрошенных признаются, что сохранят соблюдение лишь некоторых из них и откажутся от постоянного ношения маски и частого мытья рук, сообщает BFM.