Guardian: в надежде вернуть шедевры Парфенона Греция сделает ставку на завоевание сердец и умов британцев

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис продолжит настаивать на возвращении шедевров Парфенона, вывезенных из страны в XIX веке, несмотря на отказ британского премьера Бориса Джонсона участвовать в переговорах по этому вопросу, пишет The Guardian. Как отмечает издание, для этого Афины намерены заручиться поддержкой британской общественности.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал использовать «все средства», чтобы убедить Великобританию вернуть шедевры Парфенона, сфокусировавшись прежде всего на завоевании сердец и умов британской общественности, сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, отказ британского премьера Бориса Джонсона участвовать в межправительственных переговорах о возвращении произведений искусства V века до н.э., вывезенных из Греции в XIX веке, не остановил Мицотакиса. А визит в Великобританию лишь придал сил греческому лидеру.

Воодушевило политика также недавнее решение ЮНЕСКО о том, что спор должен решаться на правительственном уровне, а не через Британский музей, в котором находятся оспариваемые произведения искусства.

«Я намерен продолжать упорно работать вплоть до их окончательного возвращения в музей Акрополя», — заявил Мицотакис в Музее науки в Лондоне через час после встречи с Джонсоном.

При этом греческие чиновники назвали «абсолютно предсказуемой» позицию британского премьера, который отметил, что вопрос должен решать Британский музей. Согласившись с убеждением Мицотакиса, что усилия необходимо направить прежде всего на британских граждан, в Афинах выразили удовлетворение реакцией телезрителей на просьбу премьера вернуть мраморные скульптуры Парфенона, которую он озвучил в передаче «Доброе утро, Британия».

В частности, ведущие шоу заявили, что телеканал завалили сообщениями с выражением поддержки Мицотакису. «Именно британское общественное мнение решительно склонит чашу весов в пользу справедливой просьбы Греции», — заявил один из членов греческой делегации.

The Guardian отмечает, что вопрос о вывозе скульптур вызывает споры с тех пор, как более 200 лет назад они были сняты с Парфенона Афинского акрополя по приказу посла Лондона в Османской империи лорда Элгина. В 1816 году из-за банкротства дипломат продал шедевры Британскому музею.

В настоящее время в музее в Лондоне находится 80 скульптур и рельефов. Большая часть остального фриза Парфенона выставлена в музее в Афинах, однако вывезенные из Греции экспонаты также находятся в восьми других учреждениях по всей Европе.