France 24: Франция вернёт наследникам отобранный нацистами шедевр Климта

Картина Густава Климта «Розовые кусты под деревьями» принадлежала еврейской семье из Австрии, но после аннексии нацистами их вынудили продать полотно за бесценок. В итоге оно попало в парижский музей Орсе, но теперь французские власти решили вернуть шедевр наследникам изначальных владельцев, сообщает France 24.
Вернуть на законное место после 80 лет отсутствия. В понедельник министр культуры Франции заявила, что шедевр Густава Климта «Розовые кусты под деревьями» вернут наследникам исконных владельцев.
РОЗЛИН БАШЛО, министр культуры Франции:Это решение необходимое и важное. «Розовые кусты под деревьями» — картина, она не может с нами разговаривать. И всё же она навсегда несёт в себе трагические судьбы, разбитые жизни.
Она имела в виду жестокую историю картины. Симпатизировавший нацистам арт-дилер купил картину у Норы Стясны, члена хорошо известной еврейской семьи в Австрии. После того, как нацисты аннексировали страну в 1938 году, её вынудили продать картину по бросовой цене. В 1942 году её депортировали в Польшу, и в том же году она умерла.
Картина оставалась у арт-дилера до его смерти, и с тех пор как Франция её купила в 1980 году, она находилась в музее Орсе. Но Франция старается возвращать имущество его законным владельцам и признавать преступления, от которых они пострадали.
РОЗЛИН БАШЛО: Эти шедевры и книги по-прежнему хранятся в публичных коллекциях. Эти предметы не должны быть здесь, никогда не должны были сюда попасть.
Эта реституция вернёт шедевр туда, где он и должен быть.
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