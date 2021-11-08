Эксперт: Польша не хочет покидать ЕС, но может сделать это «случайно»

Отношения ЕС и Польши находятся в беспрецедентном кризисе из-за споров о независимости судебной системы и праве Брюсселя вмешиваться во внутренние дела стран-членов, констатирует в интервью Le Monde болгарский политолог Иван Крастев. По его словам, из-за разницы в понимании целей европейского блока стороны не могут прийти к согласию, и вскоре напряжённость может достигнуть точки невозврата. Хотя сегодня Польша не хочет выходить из ЕС, это может произойти случайно, предупреждает эксперт.

Беспрецедентный кризис между ЕС и Польшей из-за спора о независимости судебной системы отчасти стал следствием внутриполитических процессов, происходящих в польском обществе, заметил в интервью Le Monde болгарский политолог Иван Крастев. По его словам, общество в Польше расколото между консервативными правыми и более либеральными слоями населения, которые ведут что-то вроде культурной войны между собой. Как подчёркивает специалист, этот кризис не касается вопроса о том, следует ли Польше выходить из ЕС, и поляки в своём подавляющем большинстве этого не хотят, в отличие от британцев во время голосования по брекситу.

Однако Варшава и Брюссель, похоже, говорят на разных языках, отмечает собеседник газеты. С одной стороны, польское правительство, как и правительство Венгрии, хочет, чтобы Европа наций функционировала как единый рынок, но отказывается позволять ей вмешиваться в свои внутренние дела. Для польского правительства защита суверенитета страны означает сосредоточение в своих руках сильной власти, что привело к потере независимости судебной системы, поясняет специалист. С другой стороны, ЕС намерен защищать свободу и права европейских граждан и компаний, в какой бы части блока они ни находились.

Европейцам, однако, следует помнить, что 1989 год, в отличие от 1945 года, не был годом краха национализма в Европе. Напротив, националисты и либералы объединились, чтобы свергнуть коммунистический режим, который тогда воспринимался как интернационалистский, подавляющий суверенитет наций, напоминает Крастев. Сегодня некоторые лидеры пытаются убедить своих избирателей в том, что ЕС являет собой новый колониализм. Даже если граждане знают, что Брюссель — это не Москва, лидеры играют на этой националистической струне, замечает политолог.

Таким образом, если население Польши было в основном против решения правительства реформировать Верховный суд, оно в равной степени отвергало идею о том, что Брюссель может диктовать им, как себя вести. В этом контексте оба политических лагеря в стране называют друг друга предателями: консерваторы обвиняют либералов в предательстве интересов нации, в то время как либералы считают, что правительство предаёт желание поляков остаться в ЕС.

Сегодня польские консерваторы рассматривают Европу как силу, которая ослабляет их традиционные структуры (особенно католическую церковь), и обвиняют ЕС во всём, что связано с современными тенденциями в обществе: например, в защите прав ЛГБТ или в абортах. Для них цена, которую нужно заплатить за пребывание в ЕС, — это потеря их идентичности, объясняет Крастев. В любом случае, нынешнее недовольство Польши ЕС нельзя объяснить экономическими соображениями: за последние 20 лет именно эта страна пережила самое стремительное развитие в ЕС, подчёркивает эксперт.

По убеждению специалиста, восток и запад Европы происходят из разных традиций. Страны — основатели ЕС в 1950-х годах были, в большинстве своём, колониальными державами. Страны Центральной и Восточной Европы возникли в результате распада европейских империй — Российской, Османской, Австро-Венгерской, — поэтому их граждане более восприимчивы к понятию национального суверенитета. «Никогда Франция, Португалия или Испания не будут бояться исчезнуть, в отличие от Польши, с которой это случалось неоднократно», — уверен Крастев.

Кроме того, некоторые страны Восточной Европы опасаются, что к ним не будут относиться в блоке так же, как к странам Запада. Они не понимают, почему, когда Конституционный суд Германии оспаривает решения Европейского центрального банка, это не вызывает проблем, однако если это делает Конституционный суд Польши, это вызывает серьёзный кризис, замечает эксперт.

Найти компромисс будет нелегко, тем более что Польша не одинока в своей позиции, считает политолог. Существует риск, что вместе с Венгрией они смогут парализовать европейские решения. В этой связи решающее значение будут иметь результаты следующих выборов в этих двух странах.

Со своей стороны, ЕС теперь может ставить условия для выплаты средств из общеевропейских фондов, чтобы не поддерживать правительства, которые оказываются антиевропейскими, но остаются популярными благодаря расходам, осуществляемым деньгами, поступающими из Брюсселя. «До сих пор ЕС заботился о том, чтобы никогда не принимать решений, которые создавали бы впечатление способных повлиять на исход голосования. Я не уверен, что правила игры остаются прежними», — делится сомнениями специалист.

На его взгляд, никто в Европе не заинтересован в том, чтобы излишне политизировать споры, но Польша заходит так далеко, что это может создать прецедент. По убеждению Крастева, Польша не хочет выходить из ЕС, однако существует реальная опасность того, что текущая динамика приведёт к усилению напряжённости с обеих сторон, вплоть до точки невозврата, не подразумевающей достойного выхода для любой из сторон. «Разрыв, «полексит», может произойти не из-за стратегии, а случайно», — делает вывод политолог. Как напоминает собеседник газеты, парадокс брексита заключается в том, что после первоначального шока он привёл к консолидации ЕС. Если «полексит» станет реальностью, эта консолидация будет сметена, полагает эксперт.