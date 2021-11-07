Hill: в зоопарке Денвера впервые в мире выявили коронавирус у гиен

В зоопарке американского города Денвер зарегистрировали первые в мире случаи заболевания COVID-19 у гиен, пишет The Hill. Издание отмечает, что эти животные отличаются повышенной устойчивостью к заболеваниям, поэтому в зоопарке ожидают их полного выздоровления.
В зоопарке Денвера у двух гиен подтвердили заражение COVID-19 — первый случай заболевания у этого вида животных, сообщает The Hill.
Как рассказывает издание со ссылкой на Associated Press, в октябре в зоопарке выявили коронавирус у 11 львов и двух тигров, но сейчас они уже либо выздоровели, либо скоро поправятся. Теперь же положительный результат тестирования получили у гиен. По словам сотрудников зоопарка, у животных наблюдается вялость, выделения из носа и кашель.
«Гиены знамениты тем, что это сильные, выносливые животные, которые отличаются повышенной устойчивостью к сибирской язве, бешенству и чумке», — говорится в официальном заявлении Денверского зоопарка. По информации учреждения, в остальном заболевшие животные чувствуют себя хорошо и, как ожидается, смогут полностью поправиться.
«Теперь на основе множества докладов мы знаем, что многие другие виды животных могут быть восприимчивы к COVID-19, и мы продолжаем придерживаться высоких уровней осмотрительности и осторожности при работе со всеми нашими 3 тысячами животных 450 различных видов», — цитирует заявление зоопарка The Hill.
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