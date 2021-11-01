DT: «мы не порочили Эйфелеву башню» — в Австралии отвергли обвинения Макрона во лжи из-за контракта о подлодках

Заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ему соврали по поводу контракта по подлодкам, заявив, что условием любого контракта является возможность его расторгнуть, пишет The Daily Telegraph. Кроме того, в рамках усилий по восстановлению отношений министр иностранных дел Австралии Марис Пейн встретилась с послом Франции в Канберре.

Заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс посоветовал Парижу взвешенно подходить к оценке ситуации, после того как президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Канберру во лжи по поводу разрыва контракта на строительство подлодок, сообщает The Daily Telegraph.

«Мы не крали остров, не порочили Эйфелеву башню. Это был контракт. У контрактов есть условия, и одно из них заключается в том, что вы можете его разорвать», — отметил австралийский политик.

Таким образом Джойс отреагировал на заявление Макрона, в котором французский лидер обвинил премьер-министра Австралии Скотта Моррисона во лжи и указал на необходимость дополнительных усилий для восстановления доверия между Парижем и Канберрой.

Как отмечает издание, на завершившемся в воскресенье двухдневном саммите G20 в Риме лидеры встретились впервые после расторжения Австралией многомиллиардной сделки с Францией. В сентябре Австралия отдала предпочтение оборонному альянсу с Великобританией и США AUKUS, который, как ожидается, откроет стране доступ к атомным подводным лодкам. В результате Париж обвинил союзников в предательстве и отозвал послов из Вашингтона и Канберры.

На вопрос австралийских журналистов на полях саммита «Большой двадцатки», думает ли Макрон, что Моррисон солгал ему, французский лидер ответил: «Я не думаю, я знаю». При этом глава государства уточнил, что очень уважает Австралию и её народ. «Но когда вы уважаете, вы должны быть честными и вести себя в соответствии с этими ценностями», — добавил Макрон.



Позже на пресс-конференции Моррисон отверг обвинения во лжи, заявив, что ранее объяснял Макрону, что обычные подводные лодки больше не удовлетворяют потребностям Австралии. Премьер добавил, что процесс восстановления отношений с Парижем уже начался.

Как напоминает The Daily Telegraph, слова Джойса прозвучали за несколько часов до того, как министр иностранных дел Австралии Марис Пейн встретилась с послом Франции в Канберре. По словам Пейн, встреча, длившаяся около часа, была посвящена усилиям по восстановлению отношений.