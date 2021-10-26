Página 12: «cамая русская из иностранцев» — Наталия Орейро с сыном получили российское гражданство
Президент Владимир Путин присвоил российское гражданство Наталии Орейро и её сыну, после того как во время последнего визита в страну уругвайская певица и актриса рассказала о желании стать гражданкой России, пишет Página 12.
«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине», — сказано в соответствующем указе главы государства.
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