Корреспондент: на Украине прекратили работу два основных производителя кислорода

Из-за остановки на регламентные работы на Украине прекратили производство кислорода два основных производителя, поэтому власти страны в срочном порядке проводят работу по поиску альтернативных источников поставок. Однако, как пишет «Корреспондент», главный украинский санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пока существенного дефицита кислорода не ощущается, а те перебои, которые иногда возникают на уровне областей, решаются в ручном режиме.

Из-за остановки работы двух основных производителей кислорода Министерство здравоохранения Украины в срочном порядке ищет альтернативные источники поставок для больниц. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил главный украинский санитарный врач Игорь Кузин.

«Два основных производителя кислорода, которые работают в стране, остановились на регламентные работы. Поэтому сейчас в экстренном режиме проводится работа по поиску альтернативных источников поставок кислорода. И те перебои, которые иногда возникают на уровне областей, решаются в ручном режиме», — рассказал Кузин.

По его словам, пока существенного дефицита кислорода не ощущается. Также в Минздраве рассчитывают, что они найдут альтернативных поставщиков и решат проблему с адекватным обеспечением кислородом.

Говоря о степени важности кислорода для украинских больниц, главный санврач подчеркнул, что в эту волну, вызванную штаммом «дельта», пациенты стали чаще нуждаться в кислороде, чем во время предыдущей вспышки коронавируса.

«И действительно мы видим, что нагрузка на кислород сейчас возрастает просто в разы», — добавил Кузин.