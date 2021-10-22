Корреспондент: на Украине прекратили работу два основных производителя кислорода

Из-за остановки на регламентные работы на Украине прекратили производство кислорода два основных производителя, поэтому власти страны в срочном порядке проводят работу по поиску альтернативных источников поставок. Однако, как пишет «Корреспондент», главный украинский санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пока существенного дефицита кислорода не ощущается, а те перебои, которые иногда возникают на уровне областей, решаются в ручном режиме.
Из-за остановки работы двух основных производителей кислорода Министерство здравоохранения Украины в срочном порядке ищет альтернативные источники поставок для больниц. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил главный украинский санитарный врач Игорь Кузин.
«Два основных производителя кислорода, которые работают в стране, остановились на регламентные работы. Поэтому сейчас в экстренном режиме проводится работа по поиску альтернативных источников поставок кислорода. И те перебои, которые иногда возникают на уровне областей, решаются в ручном режиме», — рассказал Кузин.
По его словам, пока существенного дефицита кислорода не ощущается. Также в Минздраве рассчитывают, что они найдут альтернативных поставщиков и решат проблему с адекватным обеспечением кислородом.
Говоря о степени важности кислорода для украинских больниц, главный санврач подчеркнул, что в эту волну, вызванную штаммом «дельта», пациенты стали чаще нуждаться в кислороде, чем во время предыдущей вспышки коронавируса.
«И действительно мы видим, что нагрузка на кислород сейчас возрастает просто в разы», — добавил Кузин.
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