Пощёчина «американскому пути»: Fox News возмутило решениие DC Comics сменить знаменитый девиз Супермена

Знаменитый Супермен — один из старейших героев американских комиксов и важнейший для Америки культурный символ — сменит девиз: отныне он будет бороться не за «правду, справедливость и американский путь», а за «правду, справедливость и светлое завтра», сообщает Fox. По мнению журналистов канала, такое решение издателя DC Comics — настоящая «пощёчина» для многих поколений американцев.

Американский путь исчезает. Во всяком случае, из классического девиза Супермена: «За правду, справедливость и американский путь». Теперь будет: «За правду, справедливость и светлое завтра». Вот как креативный директор DC Comics прокомментировал новый девиз, цитирую: «Чтобы лучше отражать те истории, которые мы рассказываем во всех комиксах DC, а также в знак уважения к удивительному наследию Супермена, который более 80 лет делает мир лучше, девиз супермена будет видоизменён».



И я спрошу вас всех… Я старше вас всех, я помню Джорджа Ривза, который воплощал Супермена в 1950-х. Лара, в первую очередь спрашиваю вас — что же не так с американским путём?



ЛАРА ТРАМП, комментатор Fox News: Боже мой! По-моему, Лео, это часть того, что хочет видеть «пробуждённая»* культура. Они хотят убрать всё, что защищает Америку. Всё, что напоминает нам о наших традициях. Взгляните на Супермена — это один из наших старейших героев комиксов, старейших супергероев. И за все эти годы так много замечательных актёров исполняли роль Супермена.



На мой взгляд, всё это печально. Мой вопрос к ним: зачем вам трогать то, что существует так давно? Хотите создать «пробуждённого» супергероя — создавайте нового! Но трогать Супермена, пытаться переделать его во что-то совершенно иное, убирать «американский путь»… Я даже не знаю, в чём проблема! Наверное, многие из этих «пробуждённых» людей ненавидят Америку! Других мыслей на этот счёт у меня нет.



Очень похоже, что они ненавидят Америку! Раймонд, Дин Кейн, частый гость утренней программы Fox&Friends, написал статью, в которой говорится, что миссия Супермена… Может быть, вы помните Дина Кейна, он не так давно играл роль Супермена в телесериале. «Миссия «пробуждённого» Супермена ни дерзкая, ни смелая». Позвольте вас спросить, Раймонд, если надо избавиться от термина «американский путь», какое решение будет лучше? Есть ли в мире страна, которая вдохновляла бы больше, чем Америка?



РАЙМОНД АРРОЙО, комментатор Fox News: Послушайте, Лео, это явное коверкание и пощёчина для всех, кто в детстве любил Супермена, читал комиксы и смотрел эти фильмы. И вот почему: вспомните, это ведь история об инопланетянине, человеке с другой, умирающей планеты, который приземляется в американской глубинке и в итоге становится воплощением американских идеалов — свободы и справедливости. Господи, да он даже облачён в наши цвета — красный, белый и синий! Но тут в дело вступает многонациональная корпорация DC Comics, которая решает, что для неё выгоднее не уважать этого персонажа и аудиторию, которая его и создала, а делать политический спектакль и закрепляться на зарубежных рынках.

Похоже, чтобы убить Супермена, криптонит не нужен — DC Comics и так прекрасно справилась. Но это огромная пощёчина для фанатов. Я уже жду, что Супермен вот-вот переоденется в красный костюм, и мы его будем называть Суперперсоной! Лексу Лютору стоило бы отправить DC Comics открытку со словами благодарности за то, что они сумели сместить Супермена на второй план, а затем убить.



Дата выхода в эфир 17 октября 2021 года.



* Левую идеологию в США часто описывают словом woke — «пробуждённый, прозревший» (прим. ИноТВ).

