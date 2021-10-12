Вести: украинская разведка обвинила Россию в создании атмосферы «ядерного психоза»

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия превращает Крым в ядерный отстойник и ставит под угрозу экологическую ситуацию в целом регионе. Как пишут «Вести», Буданов добавил, что постоянные угрозы Москвы применить оружие массового поражения призваны создать атмосферу «ядерного психоза» как в самой России, так и у соседних стран.

Россия превращает Крым в ядерный отстойник и ставит под угрозу экологическую ситуацию в целом регионе. Как пишут «Вести», об этом заявил начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, с 1999 года Россия резко изменила ядерные положения концепции национальной безопасности и начала отстаивать «принцип деэскалации в своём ядерном шантаже».

«Тактическое ядерное оружие в Крыму, а теперь ещё и намерение разместить на оккупированном украинском полуострове* установки по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применение технологий, связанных с ядерным оружием, — всё это может превратить Крым в ядерный отстойник», — отметил Буданов.

Он заявил, что постоянные угрозы применения такого оружия в конвенциональных целях призваны создать атмосферу «ядерного психоза» как в самой России, так и у соседних стран.