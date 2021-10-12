Le Monde: Лондон заплатит Франции за сдерживание мигрантов

Министр госбезопасности Великобритании Дэмиан Хайндс пообещал в скором времени согласовать выплату Франции €62,7 млн на усиление полицейских патрулей, которые не дают нелегалам пересечь Ла-Манш, пишет Le Monde. Как отмечается издание, ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен напомнил Лондону об обязательстве финансово помочь в решении этой проблемы.

В понедельник 11 октября британское правительство объявило о том, что выплатит Франции обещанные деньги для борьбы с потоком мигрантов с французских берегов, сообщает Le Monde. Так, в воскресенье в Великобританию на самодельных лодках пыталось попасть 342 человека, а в пятницу и субботу — 1115 человек.

В интервью «Би-би-си» министр госбезопасности Великобритании Дэмиан Хайндс рассказал о том, что вопрос о поступлении денег в распоряжении Франции будет «окончательно согласован в течение следующих недель». По его словам, в задержке виновата «административная процедура», а не «политический вопрос».

Ранее эта тема стала причиной разногласий между Парижем и Лондоном, напоминает французская газета. В субботу во время посещения города Лон-Плаж на севере страны глава МВД Франции Жеральд Дарманен потребовал от британского правительства выполнить свои обязательства и выплатить Франции до конца следующего года €62,7 млн. В статье отмечается, что эти деньги пойдут на финансирование усиления правоохранительных органов на французском берегу. «Мы призываем британцев выполнить свои обещания по финансированию, потому что ради них мы сдерживаем поток мигрантов», — заявил министр внутренних дел Франции. Он также призвал заключить между двумя странами соглашение о миграции.

Как пишет Le Monde, с конца 2018 года число пересекающих Ла-Манша нелегалов выросло, несмотря на неоднократные предупреждения властей об опасностях, связанных с интенсивным судоходством, сильными течениями и низкой температурой воды. Согласно подсчёту британского информагентства PA, с начала года добраться до Великобритании через пролив смогло более 17 тыс. мигрантов, что более чем в два раза превышает их число за весь 2020 год. На этом фоне правительство страны представило спорный законопроект по реформированию системы предоставления убежища, которая предусматривает усиление санкций вплоть до пожизненного заключения в тюрьму.