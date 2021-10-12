Independent: «Это был наш Джонни» — Маккартни обвинил Леннона в распаде «Битлз»

В свежем интервью Пол Маккартни прокомментировал давние слухи о своей причастности к роспуску легендарной «ливерпульской четвёрки». По словам музыканта, инициатором раскола группы в 1970 году был не он, а Джон Леннон, передаёт The Independent.

Пол Маккартни признался, что хотел сохранить группу «Битлз», которая прекратила своё существование в 1970 году. Об этом музыкант заявил в недавнем интервью британской радиостанции, пишет The Independent.

По словам издания, Маккартни часто обвиняют в том, что он стоял за распадом группы. Но он настаивает, что всё обстояло совершенно иначе.

«Я не спровоцировал раскол. Это был наш Джонни, — сказал Маккартни, вспоминая разлад внутри «ливерпульской чётвёрки». — Это была моя группа, это была моя работа, это была моя жизнь, поэтому я хотел, чтобы она продолжалась».

«Мне приходилось жить с этим, потому что люди именно так смотрели на случившееся, — добавил автор-исполнитель, комментируя слухи о его причастности к распаду коллектива. — Мне оставалось только говорить: «Нет».

«Вовсе не я был тем, кто инициировал разрыв, — подчеркнул Маккартни. — О, нет, нет, нет! Однажды Джон вошёл в комнату и сказал: я ухожу из «Битлз». Это похоже на провоцирование раскола или нет?»

«Битлз» также оказались в центре внимания нового документального телефильма создателя кинотрилогии «Властелин Колец» Питера Джексона. Сериал Get back, названный в честь хита группы, должен выйти в следующем месяце, обращает внимание The Independent.