Климкин: между Украиной и Россией возможен только «гибридный мир»
Между Россией и Украиной возможен только «гибридный мир», уверен Павел Климкин. Как пишет «Обозреватель», бывший глава МИД Украины считает, что «страну-агрессора» придётся постоянно сдерживать, а для этого украинскому государству следует уделять больше внимания своей обороноспособности.
«Конечно, я за то, чтобы мы не вели боевых действий. Но мы все прекрасно понимаем, что с этой Россией возможен только гибридный мир. Он возможен, только если мы можем сдерживать её вместе с нашими партнёрами. Мы сначала должны защитить себя, а потом нам на помощь придут все остальные», — сказал дипломат.
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