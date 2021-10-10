Insider: «скрытая глобальная пандемия» — более 140 тысяч детей в США потеряли родителя или опекуна из-за COVID-19

Коронавирус в США унёс жизни родителей или опекунов более 140 тыс. детей, передаёт Insider со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний страны. При этом, как отмечает издание, статистика указала на непропорциональное воздействие пандемии на расовые или этнические меньшинства, так как на них пришлось 65% детей, потерявших родителя или опекуна.

Пандемия оказала разрушительное воздействие на весь мир, в том числе на США, где на прошлой неделе число жителей, скончавшихся от последствий коронавируса, превысило 700 тыс. человек.

Как отмечает Insider, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в Соединённых Штатах с начала пандемии по конец июня 2021 года свыше 140 тыс. детей пережили смерть родителя либо опекуна из-за коронавируса. Это означает, что примерно один из 500 детей в США потерял родителя из-за COVID-19.

При этом 65% детей, потерявших родителей или опекунов во время пандемии, принадлежали к расовым или этническим меньшинствам, что свидетельствует о непропорциональном воздействии пандемии на группы меньшинств.

«Дети, оставшиеся сиротами в результате COVID-19, — это скрытая глобальная пандемия, которая, к сожалению, не обошла стороной и Соединённые Штаты. Все мы — особенно наши дети — будем ощущать серьёзные сиюминутные и долгосрочные последствия этой проблемы на протяжении нескольких поколений», — заявила член международной целевой группы по коронавирусу в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США Сьюзан Хиллис.

Как напоминает издание, в Соединённых Штатах пандемия также привела к кризису в сфере ухода. На фоне стремительного распространения штамма «дельта» множеству женщин по всей стране пришлось уйти с работы, для того чтобы сидеть с детьми и заниматься их домашним обучением. Найти няню оказалось слишком дорого и сложно.

По словам главного экономиста Департамента труда США при бывшем президенте Бараке Обаме Бетси Стивенсон, с 1990-х годов высокая стоимость ухода за детьми обошлась экономике Соединённых Штатов в $57 млрд в виде недополученных доходов.

«Соединённые Штаты не смогли внести изменения, необходимые для поддержки работающих семей, и я думаю, что это было одним из наиболее уязвимых мест во время пандемии коронавируса», — заявила Стивенсон.

Экономист настаивает на необходимости поддержать предложенный главой Белого дома Джо Байденом пакет реформ, в который среди прочего входит программа по уходу за детьми и престарелыми стоимостью $3,5 трлн.