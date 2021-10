Hill: посол Афганистана в США заявила, что афганцы не скоро начнут вновь доверять американскому президенту

Посол Афганистана в США Адела Раз заявила, что её соотечественники, вероятно, не скоро смогут вновь доверять американскому президенту, пишет The Hill. При этом она добавила, что и сама утратила доверие к Соединённым Штатам, а также к бывшему руководству её страны.

В частности, во время интервью программе Axios on HBO ей задали вопрос, будет ли Афганистан, по её мнению, когда-нибудь вновь доверять американскому президенту.



«Вероятно, не скоро», — ответила она.



Адела Раз также заявила, что сама не доверяет Соединённым Штатам, поскольку утратила доверие как к политике Вашингтона, так и к бывшему руководству Афганистана, которому она служила.



Как отмечает The Hill, эти заявления афганского посла прозвучали более чем через месяц после того, как США эвакуировали свои войска из Афганистана, где к власти пришла группировка «Талибан»*.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.