Эксперт: холодной войны с Китаем, быть может, и нет, но прорыва в отношениях ждать не стоит

США и Китай вряд ли смогут в ближайшем будущем развить сотрудничество в важных для них областях, заявил в интервью Bloomberg глава консалтинговой компании Eurasia Group Иэн Бреннер. Как пояснил эксперт, американский политический истеблишмент практически единогласно выступает за более жёсткий курс по отношению к Пекину, а китайцы, в свою очередь, не готовы сотрудничать с Америкой, не получив что-то взамен.

Но вернёмся всё-таки к вопросу, который сейчас подняла Аликс, — а вопрос этот заключается в том, что Китай занимается увязыванием, он хочет увязать различные вопросы друг с другом и не может разделить их на разные группы. Внешняя политика Пекина увязывает происходящее сейчас в плане климата с подлодками и геополитикой. Но как же нам добиваться подвижек в каждой из этих очень разных областей, если китайцы увязывают их друг с другом? Ведь продвигаться в них мы будем с разной скоростью, и вопросы там тоже совершенно разные.

ИЭН БРЕННЕР, президент консалтинговой компании Eurasia Group: Именно. Тот факт, что холодной войны между нами нет, не означает, что мы друг другу доверяем или что между нами есть какое-то сотрудничество либо даже регулируемая конкуренция. Конкуренция между нашими странами сейчас вообще никак не регулируется, и вы правы — китайское правительство, по сути, заявляет, что если мы не сядем с ними за стол переговоров и не проработаем вопросы в областях искусственного интеллекта, полупроводников, торговли и интеллектуальной собственности, не пойдём с ними на сотрудничество, то они в свою очередь не будут сотрудничать с нами там, где нужно нам, например в сфере климата.

А я не думаю, что такое сотрудничество будет налажено в ближайшем будущем, прорыва, на мой взгляд, нам ждать не стоит, и как раз потому, что внутри США — и мы это все понимаем, пусть Байден в своей речи на Генассамблее ООН и заявлял, что холодной войны у нас нет, — одним из аспектов внешней политики, по которому все политические силы страны имеют одну и ту же позицию, является наше желание занять более жёсткую позицию по отношению к Китаю. Мы хотим как минимум по дипломатическим каналам бойкотировать Олимпиаду, которая состоится в Пекине в следующем году; они продолжают красть нашу интеллектуальную собственность и организуют посягательства на США с применением вредоносного ПО; они наращивают свой военный потенциал — взгляните только, что происходит с Гонконгом и Тайванем и вспомните про линию девяти пунктиров. В общем, список получается длинный, и в ближайшее время, как мне кажется, прорыва в отношениях между США и Китаем не случится.

Дата выхода в эфир 30 сентября 2021 года.