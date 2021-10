DT: проигравшими на выборах в Германии рискуют оказаться Россия, Китай и Франция

В политике европейских зелёных идет сдвиг к современному набору либеральных и «политкорректных» западных ценностей, что усиливает их противостояние с «авторитарными режимами» в Китае и России, пишет The Daily Telegraph. Поэтому тот факт, что зелёные и СвДП после выборов превратились в «серых кардиналов» немецкой политики, может довольно негативно отразиться на отношениях с Москвой и Пекином, а также рассорить Берлин и Париж после ухода Меркель, предупреждает автор.

После важного голосования в Германии наступило «время торга», причём единственное, что объединяет сейчас потенциальных «серых кардиналов» в лице Свободной демократической партии (СвДП) и зелёных, — это глубокое недоверие к Владимиру Путину и Си Цзиньпину, пишет The Daily Telegraph. Поэтому можно считать, что главные проигравшие на выборах в Германии — это на самом деле Китай, Россия и Франция, подчёркивается в статье.



Германия, которая никак не может до конца решить свои энергетические и экономические проблемы, стоит сейчас перед трудным геополитическим выбором, поясняет автор. Новому правительству предстоит ответить на вопрос: означает ли её экономический вес в Европе, что она должна и способна играть более активную роль на арене международной политики.



«Хотя многие комментаторы называли Ангелу Меркель «самой влиятельной женщиной мира», они упустили из виду, что её внешнеполитическим почерком было выкручивать руки, чтобы добиться того же самого, к чему её французские партнёры стремились через органы ЕС», — подчёркивается в статье.



Если во внешней политике Германии сохранится преемственность и после ухода Меркель, это будет означать, что инициативу перетянет на себя Франция, полагает автор. И вполне возможно, что при этом Париж и Берлин вновь «поставят деловые отношения с Россией или Китаем выше принципов», говорится в статье: «В начале этого года Макрон и Меркель уже продвигали инвестиционную сделку с Китаем, напичканную заведомо пустыми фразами о правах человека, и пытались возобновить диалог ЕС с Россией».



Однако в Германии эту политику «умиротворения авторитарных торговых партнёров» наиболее резко критиковали рыночные либералы из партии СвДП и зелёные, напоминает автор: «Сейчас, когда англосфера сплачивает ряды вокруг защиты прав человека, задавая тон в отношениях с двумя великими восточными державами, просто поразительно, насколько тон немецких зелёных и СвДП перекликается в этих вопросах с Америкой и Великобританией».



Результаты последних выборов в Германии фактически превратили эти две партии в «серых кардиналов» немецкой политики, отмечается в статье. По мнению автора, их общая внешнеполитическая ориентация теоретически должна помочь им преодолеть внутренние разногласия в новом коалиционном правительстве, и при этом они довольно негативно настроены в отношении Москвы и Пекина.



«Немецкие зелёные далеко ушли от первого поколения пацифистов в бундестаге, выступавших в 1983 году против НАТО. Сегодня именно их депутаты яростнее других критикуют Кремль и Владимира Путина и осуждают то, как неомаоистский Пекин обращается с уйгурами и гонконгскими диссидентами», — пишет The Daily Telegraph.



В последнее время в политике зелёных по всей Европе заметен «глубинный сдвиг от рефлекторного антиамериканизма образца 1968 года к современному набору либеральных, «политкорректных» ценностей» — которые, по сути, ставят их в гораздо большее противоречие с «авторитарными правителями» Востока, чем с Западом, поясняется в статье.



Но если с англоязычным миром культурные настроения в Германии сейчас более-менее на одной волне, то в отношении такого традиционного партнёра, как Франция, они идут вразрез, отмечает автор. В итоге Франция, по его мнению, рискует оказаться «главным европейским проигравшим» при любой из возможных политических коалиций, которые сформируются в Германии.



Это отчасти связано и с тем, что президент Франции Эммануэль Макрон, как и прежде Ангела Меркель, предпочитает заключать сделки с Россией и с Китаем, игнорируя при этом серьёзную озабоченность в отношении соблюдения прав человека, которую высказывают как СвДП, так и немецкие зелёные, говорится в статье.



Весной этого года Макрон и Меркель уже пытались протолкнуть в Европе и крупную инвестиционную сделку с Китаем, и возобновление диалога с Кремлём — однако им пришлось отступить под давлением стран Восточной Европы и других членов ЕС, включая Швецию и Нидерланды, напоминает The Daily Telegraph.



Но после ухода Меркель все рассуждения Макрона о европейской «стратегической автономии» от США и НАТО «превращаются в мираж», подчёркивается в статье. Учитывая напряжённые отношения Великобритании с Россией и растущее отчуждение от Китая, Лондон будет только приветствовать любую переориентацию ЕС подальше от оси «Париж — Берлин», чтобы придать больший вес членам из Центральной и Восточной Европы, прогнозирует автор.



По его мнению, подобная «встряска» в европейской геополитике грозит возродить былую напряжённость. А если Франция окажется в относительной изоляции, то французские избиратели могут и не проголосовать во второй раз за Макрона, предпочтя ему «ещё более ярого националиста-евроскептика от правых», отмечается в статье.



Вполне возможно, что и немцы во время своего голосования не планировали до такой степени «расшатывать устоявшиеся в ЕС порядки», однако результаты их недавних выборов могут обернуться именно этим, заключает The Daily Telegraph.