Die Welt: после Меркель ЕС может двинуться в сторону «Соединённых Штатов Европы»

Два из трёх кандидатов в канцлеры ФРГ выступают за передачу ЕС большего политического суверенитета, пишет Die Welt. Кандидат от зелёных Анналена Бербок открыто выступает за «Соединённые Штаты Европы», а кандидат от СДПГ Олаф Шольц считает, что ЕС движется в этом направлении. Как отмечает издание, в таком свете можно ставить вопрос, а будет ли такое государство, как ФРГ, существовать на карте в отдалённом будущем?
Те немецкие граждане, которые хотят узнать от будущего правительства ФРГ, как будет выглядеть Германия в отдалённой перспективе, могут быть разочарованы, пишет Die Welt. Вопрос состоит в том, будет ли такое государство, как ФРГ, вообще существовать на карте к 2050-му или 2100 году.
При этом данная тема совсем не всплывала на предвыборных дебатах, отмечает издание. В программе партии зелёных говорится о том, что следующий этап развития ЕС — Федеральная европейская республика. По словам Анналены Бербок, при таком сценарии основным центром принятия решений в Европе станет Европарламент.
Что касается кандидата в канцлеры от СДПГ Олафа Шольца, то в своих речах он говорил о «суверенной Европе», но ни разу не уточнял, имеет ли он в виду под этим суверенное государство, в котором бывшие страны Европы превратятся в субъекты федерации. В мае прошлого года Шольц заявлял, что пандемия коронавируса может подтолкнуть ЕС в сторону «Соединённых Штатов Европы». Гораздо яснее высказывался предыдущий кандидат от СДПГ Мартин Шульц, призывавший к 2025 году превратить ЕС в «Соединённые Штаты Европы» с общей конституцией.
Что касается партии ХДС, то в данном вопросе она проявляет себя более консервативно и сдержанно, нежели партии левого толка, отмечает Die Welt. В программе ХДС говорится о «сильной Германии в сильной Европе». Как пишет издание, в этой фразе содержится намёк на то, что в партии выступают за сохранение немецкого суверенитета. Кроме того, ХДС последовательно выступали против создания в ЕС налогового союза. Однако при этом в партии поддерживают такие инициативы, как наделение институтов ЕС большими полномочиями и создание общеевропейских вооружённых сил.
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