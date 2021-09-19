Welt: пощёчина Байдена Франции — это вызов всему Евросоюзу

Франция давно не испытывала такого унижения и ярости, как в результате внезапного расторжения миллиардного договора с Австралией, отмечает немецкая газета Die Welt. О том, что Канберра предпочла заключить новое соглашение с Вашингтоном, французское правительство узнало из новостей. По версии издания, это можно расценивать как пощёчину Байдена Парижу, которая стала также вызовом для всего ЕС и в очередной раз после хаотичного вывода американских войск из Афганистана показала, что Европа ни в чём не может полагаться на США.

«Пощёчина Байдена Франции — это также вызов для ЕС», — пишет немецкая газета Die Welt. Париж «унижен» и пребывает в такой ярости, как редко случается. В случае с лопнувшей сделкой о подлодках речь идёт не только о разрыве миллиардного договора и покоробленного чувства собственного достоинства французской нации. Это очередной удар американского президента по Европе.

Из Парижа нечасто звучат такие чёткие слова. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сравнил президента США Джо Байдена с его предшественником Дональдом Трампом. «Я в ярости и говорю с горечью: так среди союзников не поступают», — заявил Ле Дриан, когда стало известно о том, что Австралия разрывает сделку по подводным лодкам с Францией. Он также говорил об «одностороннем, жестоком, непредсказуемом решении», к каким до сих пор привыкли только со стороны Трампа.

Париж не был предупреждён и узнал о том, что «договор столетия» с Австралией о покупке дюжины подводных лодок расторгнут, из новостей в СМИ. Тем больше унижение, а ярость Франции уже не удаётся утаить, отмечает немецкая газета. Единственное различие с Трампом заключается в том, что о решениях сообщается на пресс-конференции, а не через Twitter, подчёркивает французская сторона.

«На фоне пренебрежения основными правилами дипломатии французы чувствуют себя обманутыми не только Канберрой, но и Вашингтоном», — пишет Die Welt. Официально Франция сожалеет о «несогласованности» американского решения. Так сказано в общем заявлении МИД и Министерства обороны о решении США, приняв которое Вашингтон «отвернулся от союзников и европейских партнёров, таких как Франция».

Французский посол в Вашингтоне отменил торжественный вечер, который должен был пройти в пятницу в его резиденции в честь 240-й годовщины Чесапикского сражения. Ирония заключается в том, что в этом морском бою французский флот помог американцам победить в войне за независимость против британцев, подчёркивает издание.

«Дважды преданное доверие отбрасывает французов к их внешнеполитическим масштабам, которые, если посмотреть в зеркало, всё ещё соответствуют мировой державе, но по факту являются лишь мелким игроком на перестроенной шахматной доске геополитики», — продолжает Die Welt. Посыл нового соглашения по безопасности AUKUS таков: одна Франция не может заменить партнёрство с Америкой.

Разрыв договора, который ощущается как чувствительный шлепок, с точки зрения французской стороны, также является ясным объявлением войны ЕС. По достоверности стратегии Европы в Индо-Тихоокеанском регионе был нанесён значительный удар, считают эксперты в Брюсселе. Речь не только о потере миллиардного оборонного контракта, но и о стратегическом положении Европы.

Если после «хаотичного отхода армии США из Афганистана» ещё нужно было какое-то подтверждение тому, «что на американцев нельзя положиться», с точки зрения французов, им стала лопнувшая сделка по подлодкам. Оба события способствовали оживлённым дискуссиям о стратегической автономии, которые сейчас снова активно ведутся в Париже.

Части правой и левой популистской оппозиции во Франции используют публичную оплеуху для того, чтобы потребовать сближения с Россией или выхода из НАТО. Макрон, который ранее ставил альянсу диагноз «смерть мозга», постоянно подчёркивает, что тем самым он указывал только на неспособность НАТО действовать, когда какая-нибудь страна, вроде Турции, действует зачастую против интересов других партнёров. Париж уже заявил, что тема стратегической автономии займёт верхние позиции в политической повестке, когда Франция станет председателем Совета ЕС в январе следующего года.

Несмотря на дружественные заверения Байдена и его госсекретаря Блинкена в том, что Франция остаётся важным партнёром, французы считают, что их продолжительные усилия в регионе перечёркнуты. Действительно, оборонный договор с Австралией был важным компонентом военной стратегии Франции в регионе. В начале года французский флот направил туда атомную подлодку. Это была первая миссия подобного рода за 20 лет.

Ещё несколько недель назад генерал, отвечающий за международные отношения и стратегию Министерства обороны, крайне обрадованно сообщал о «явно ставшем более интенсивным сотрудничестве с Австралией». В середине апреля глава МИД Франции встречался со своими австралийским и индийским коллегами в Нью-Дели, чтобы обозначить альтернативу жёсткой линии Вашингтона в отношении Китая. От второй встречи в этом формате, которую планировалось провести на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН, французы только что отказались.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обосновал разрыв договора не переменой взглядов, а изменением потребностей. Над таким аргументом Париж может только посмеяться, отмечает Die Welt. Потому что возможность заменить дизельные подлодки на атомные могла бы быть аргументом в пользу французов. Однако после аварии на Фукусиме эта тема стала слишком щекотливой и политически невыполнимой. Тем не менее в долгосрочной перспективе они хотели сохранить возможность выбора.

Однако искать ошибки французам следует не только у других, подчёркивает немецкая газета. Французский концерн Naval Group не раз давал австралийцам поводы для сомнений. Вскоре после заключения договора компания стала жертвой хакерской атаки, во время которой были украдены секретные данные. Бюджет французы тоже не соблюли: с момента заключения договора в 2016 году он практически удвоился. Вместо изначальных €31 млрд 12 подводных лодок типа «Барракуда» должны стоить уже €51 млрд, заключает Die Welt.