FAZ: раньше Франция опасалась сильной Германии, теперь — слабой

В Париже с вниманием и беспокойством следят за предвыборной гонкой в ФРГ, пишет Frankfurter Allgemeine. Отмечается, что Франция ожидает от Германии дальнейшего активного участия в европейской политике безопасности и обороны и соответствия своей роли лидера ЕС. При таком раскладе лучшим вариантом для Парижа будет победа Армина Лашета, а худшим — долгие переговоры о создании правящей коалиции, которые могут затянуться до 2022 года.

Во Франции особенно сильно грустят по поводу ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ, пишет Frankfurter Allgemeine. В Париже обеспокоены по поводу того, сумеет ли следующее немецкое правительство соответствовать своей роли лидера в ЕС. Политолог Доминик Мойзи отмечает, что если раньше Франция опасалась «доминирования» единой Германии, то теперь она боится слишком слабой Германии.

Как отмечает Мойзи, если после выборов в ФРГ сформируется правящая коалиция из трёх партий, то процесс принятия решений в ней затруднится, особенно в сфере безопасности и обороны. При этом европейские партнёры ожидают от Германии активного участия бундесвера в формировании общей европейской безопасности. Мойзи особенно критично выделяет роль партии СДПГ, которая не самым активным образом занимается вопросами обороны и «заигрывает с антимилитаризмом».

При этом сам Эммануэль Макрон старается не высказывать своих предпочтений на грядущих выборах в ФРГ, отмечает Frankfurter Allgemeine. Французский президент общался и с кандидатом от ХДС Армином Лашетом, и с кандидатом от СДПГ Олафом Шольцем, а также говорил, что открыт для общения с кандидатом от зелёных Анналеной Бербок и с председателем «Свободных демократов» Кристианом Линднером.

С точки зрения Парижа, лучшим продолжателем дела Меркель в сфере безопасности и обороны станет Армин Лашет, пишет Frankfurter Allgemeine. Однако французский политолог Пол Морис отмечает, что Лашету может не хватить авторитета у его партнёров по коалиции.

Самым худшим сценарием для Франции будут долгие переговоры по формированию правящей коалиции, которые перенесутся на 2022-й год, отмечает издание. Дело в том, что в первой половине 2022 года Франции перейдёт председательство в Совете ЕС: для реализации намеченных на это время планов Парижу требуется договороспособное немецкое правительство.

Между тем, правление Меркель высоко оценивается во французском обществе, отмечает Frankfurter Allgemeine. Согласно опросу Ipsos, 75% французов придерживаются позитивного мнения о немецком канцлере. 64% считают Германию надёжным партнёром. Отмечается, что Меркель повсеместно принималась как лидер ЕС. Как отмечает политолог Яна Пуглерин, прорыв в европейской оборонительной политике может произойти только в том случае, если Германия и впредь будет следовать такой чёткой линии и следующее немецкое правительство унаследует принципы Меркель.