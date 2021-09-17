CNN: спутниковые снимки говорят о расширении ядерного производства в Северной Корее

В распоряжении CNN оказались снимки, из которых видно, что Северная Корея существенно расширила свой ключевой ядерный объект. Как отмечает канал, благодаря этому расширению данный комплекс сможет производить приблизительно на 25% больше ядерного материала оружейного качества.

Этим вечером в распоряжении CNN оказались спутниковые снимки, на которых можно заметить существенное расширение ключевого ядерного объекта Северной Кореи. Наш старший международный корреспондент Алекс Маркуордт изучил этот вопрос.



Алекс, поразительная новость. Что из этих снимков стало ясно относительно северокорейской ракетной программы?



АЛЕКС МАРКУОРДТ, корреспондент CNN: Джим, как считают эксперты, эти спутниковые снимки говорят о том, что Северная Корея предпринимает попытку нарастить производство ядерного материала оружейного качества. Об этом заявляют в Миддлберийском институте. На ваших экранах вы сейчас видите принадлежащий Пхеньяну комплекс, на котором ведутся ядерные исследования.



И если посмотреть, как меняются эти изображения с течением времени, то, как заявил один эксперт нашему коллеге Заку Коэну, можно заметить расширение, благодаря которому было добавлено пространство площадью приблизительно 1000 квадратных метров. На этом пространстве могут быть размещены около тысячи дополнительных центрифуг. Для данного объекта это означает рост производства ядерного материала оружейного качества приблизительно на 25 процентов.



По словам экспертов, всё это соответствует представлениям США о планах и намерениях Северной Кореи. Эта новость появилась вслед за сообщением Международного агентства по атомной энергии, в котором говорилось, что они, Джим, впервые с 2018 года обнаружили дополнительную активность ядерного реактора на этом объекте.



Всё это происходит на фоне того, как Северная Корея активно проводит испытания новых ракет, в том числе их запуски с поезда.



АЛЕКС МАРКУОРДТ: Да, прошла волна новых ракетных испытаний. Если принять во внимание эти спутниковые снимки, то действительно складывается тревожная картина. Как мы видели в среду, с поезда был произведён пуск баллистических ракет. Их запустили в восточном направлении. Пролетев 500 миль, они рухнули в море.



По заявлениям КНДР, пуск был осуществлён железнодорожным ракетным полком. Произошло это всего через несколько дней после того, как в воскресенье мы узнали от северокорейцев о ещё одном ракетном пуске. Там речь шла о двух крылатых ракетах большой дальности, которые ещё ни разу не испытывались.



Так что да, прошла целая волна ракетных испытаний. Более того, после состоявшихся в среду ракетных пусков с поезда уже южнокорейцы провели испытательный запуск баллистический ракеты с подводной лодки. Так что, Джим, сейчас действительно наблюдается обострение напряжённости в этом уже и без того крайне взрывоопасном регионе.



Как мы понимаем, между США и Северной Кореей сейчас практически нет никакого общения. Госдепартамент недавно призвал к диалогу. Однако, насколько нам известно, северокорейцы не предприняли встречных усилий наладить контакт с США. Джим.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 16 сентября 2021 года.