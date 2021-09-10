Das Erste: более 6 миллионов взрослых немцев не умеют читать и писать
По случаю сегодняшнего Международного дня грамотности центры образования для взрослых представили по большей части бесплатные предложения для неграмотных людей. По данным Министерства образования, возможно, свыше шести миллионов взрослых в Германии не умеют писать и читать. Тем не менее, более половины из них трудоустроены, а немецкий язык для них является родным. Из чувства стыда многие из таких людей пытаются скрывать свои слабые навыки чтения и письма в повседневной жизни.
На стройке Штеффен Зенгер чувствует себя уверенно. Здесь для маляра из Офтерсхайма под Гейдельбергом всё зависит от его мастерства работника. Читать и писать ему приходится лишь изредка. На протяжении двадцати лет он мухлевал в повседневной жизни, скрывая свою неграмотность. Сейчас он открыто заявляет о своих ограниченных возможностях.
ШТЕФФЕН ЗЕНГЕР, маляр: Если я не справляюсь с длинным словом на сто процентов, я спрашиваю коллегу и говорю: «спускайся», или «пойдём заглянем в машину, прочитай мне это вслух».
ШТЕФФЕН ЗЕНГЕР: Ком-пактный?
ЛЕОН ВЕХОФСКИ, рабочий: Комплектный.
ШТЕФФЕН ЗЕНГЕР: Комплектный?
ЛЕОН ВЕХОФСКИ: Участок работы.
ЛЕОН ВЕХОФСКИ: Это не проблема, мне это нравится. И все помогают друг другу, это нормальная ситуация.
Несмотря на снизившиеся в последнее время показатели, неграмотность остаётся распространённой проблемой в Германии. По всей стране насчитывается 6,2 миллиона человек, которые не умеют как следует читать и писать. Среди них больше мужчин, чем женщин. 22% из этих людей не закончили школу.
Образовательные объединения требуют развития предложений по обучению для неграмотных по всей стране и стабильного финансирования. Баден-Вюртемберг недавно вложил около €3 млн в аналоговые и цифровые программы в этой сфере.
ФОЛЬКЕР ШЕБЕСТА, представитель Министерства культуры Баден-Вюртемберга: В отношении этих людей мы должны позаботиться о том, чтобы они могли быть вовлечены в общественную жизнь, чтобы они могли поддержать своих детей в получении образования и воспитания и чтобы они могли применять свои умения на рабочем месте.
Помимо лучшей поддержки для программ обучения, которыми пользуется, в том числе, маляр Зенгер, он хочет для себя, в первую очередь, одного: больше уважения и поддержки со стороны общества.
Дата выхода в эфир 08 сентября 2021 года.
Ссылки по теме
-
Daily Wire: в Калифорнии школьников обязали молиться ацтекским богам
-
Главред: в итальянском учебнике Украину включили в состав России
-
Guardian: учебники с цитатами Си Цзиньпина воспитают патриотов из китайских первоклашек
-
Telegraph: в лондонском вузе задумались о сносе «проблемных» статуй Дрейка и Нельсона