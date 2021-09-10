Das Erste: более 6 миллионов взрослых немцев не умеют читать и писать

По случаю Международного дня грамотности 8 сентября центры образования для взрослых в Германии представили ряд программ для обучения неграмотных людей, сообщает немецкий телеканал Das Erste. По данным Министерства образования, в стране насчитывается более 6 млн человек, которые толком не умеют писать и читать. Многим из них за это стыдно, и они пытаются скрывать отсутствие соответствующих навыков в повседневной жизни, устраиваясь на работу туда, где в них нет необходимости.

По случаю сегодняшнего Международного дня грамотности центры образования для взрослых представили по большей части бесплатные предложения для неграмотных людей. По данным Министерства образования, возможно, свыше шести миллионов взрослых в Германии не умеют писать и читать. Тем не менее, более половины из них трудоустроены, а немецкий язык для них является родным. Из чувства стыда многие из таких людей пытаются скрывать свои слабые навыки чтения и письма в повседневной жизни.

На стройке Штеффен Зенгер чувствует себя уверенно. Здесь для маляра из Офтерсхайма под Гейдельбергом всё зависит от его мастерства работника. Читать и писать ему приходится лишь изредка. На протяжении двадцати лет он мухлевал в повседневной жизни, скрывая свою неграмотность. Сейчас он открыто заявляет о своих ограниченных возможностях.

ШТЕФФЕН ЗЕНГЕР, маляр: Если я не справляюсь с длинным словом на сто процентов, я спрашиваю коллегу и говорю: «спускайся», или «пойдём заглянем в машину, прочитай мне это вслух».

ШТЕФФЕН ЗЕНГЕР: Ком-пактный?

ЛЕОН ВЕХОФСКИ, рабочий: Комплектный.

ШТЕФФЕН ЗЕНГЕР: Комплектный?

ЛЕОН ВЕХОФСКИ: Участок работы.

ЛЕОН ВЕХОФСКИ: Это не проблема, мне это нравится. И все помогают друг другу, это нормальная ситуация.

Несмотря на снизившиеся в последнее время показатели, неграмотность остаётся распространённой проблемой в Германии. По всей стране насчитывается 6,2 миллиона человек, которые не умеют как следует читать и писать. Среди них больше мужчин, чем женщин. 22% из этих людей не закончили школу.

Образовательные объединения требуют развития предложений по обучению для неграмотных по всей стране и стабильного финансирования. Баден-Вюртемберг недавно вложил около €3 млн в аналоговые и цифровые программы в этой сфере.

ФОЛЬКЕР ШЕБЕСТА, представитель Министерства культуры Баден-Вюртемберга: В отношении этих людей мы должны позаботиться о том, чтобы они могли быть вовлечены в общественную жизнь, чтобы они могли поддержать своих детей в получении образования и воспитания и чтобы они могли применять свои умения на рабочем месте.

Помимо лучшей поддержки для программ обучения, которыми пользуется, в том числе, маляр Зенгер, он хочет для себя, в первую очередь, одного: больше уважения и поддержки со стороны общества.

Дата выхода в эфир 08 сентября 2021 года.