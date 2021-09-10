NTD: худшая за столетие засуха в Бразилии привела к водному кризису

15:10
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возможности войны с Россией
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией оторвано от реальности, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
15:09
Промес: я никуда не уйду, пока «Спартак» не возьмёт трофей
Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал о своих целях с красно-белыми.
15:03
Медведев обсудил вопросы цифрового развития в Арктике с профильной комиссией Совбеза
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл заседание межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.
14:54
В Минобороны рассказали о фейках, дискредитирующих «Запад-2021»
В Минобороны России заявили, что сообщения о якобы заболевших на учениях «Запад-2021» российских военнослужащих являются дезинформацией, распространяемой с территории Украины.
14:54
Путин: несмотря на политическую окраску, решения CAS надо выполнять
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении России.
14:52
На Столыпин-форуме прошла пленарная дискуссия «Мировая экономика. Постковидный синдром»
На IV Столыпин-форуме прошла пленарная дискуссия «Мировая экономика. Постковидный синдром».
14:45
Уголовное дело о деятельности Finiko передали в центральный аппарат МВД
Уголовное дело о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko передали в центральный аппарат МВД России.
14:38
Сборная России разгромила Германию в матче Кубка Легенд
Сборная России обыграла Германию в матче Кубка Легенд со счётом 10:4.
14:33
Лавров и Макей обсудили вопросы международной безопасности
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и международной безопасности в рамках заседания Совета министров Союзного государства в Минске.
14:31
Политолог прокомментировал намерение Киева продолжить борьбу с «Северным потоком — 2»
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление Сергея Никифорова, пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского, о том, что Киев продолжит борьбу с «Северным потоком — 2» даже после начала поставок газа.
14:26
Данни: я не знаю Захаряна
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и московского «Динамо» Мигел Данни оценил Арсена Захаряна.
14:25
Посол Ирана высказался о возможности членства страны в ШОС
Посол Ирана в России Казем Джалали высказался о возможности членства страны в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
14:25
ЕС продлил на полгода персональные санкции против граждан России
Совет ЕС продлил на полгода персональные санкции в отношении российских и украинских граждан за «подрыв территориальной целостности» Украины. Об этом говорится в распространённом пресс-релизе.
14:17
Глебов: «Спартак» — это большой клуб, но человеческие отношения должны быть выше
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Даниил Глебов рассказал причину срыва его трансфера в московский «Спартак».
14:12
Россия и Белоруссия введут общие нормы по безопасности дорожного движения
Россия и Белоруссия подготовят общие нормы в области дорог и обеспечения безопасности дорожного движения.
14:07
Bloomberg: ЕС обсудил с талибами дипломатическое присутствие в Кабуле
Евросоюз обсудил с представителями движения «Талибан»* обеспечение безопасности ограниченного дипломатического присутствия в Кабуле, передаёт Bloomberg.
14:00
В ЦБ назвали уровень годовой инфляции на 6 сентября
В Банке России назвали уровень годовой инфляции на 6 сентября.
13:53
Алмейда высказал своё мнение по поводу Карпина в сборной России
Бывший нападающий «Вердера», «Кубани» и «Анжи» Уго Алмейда прокомментировал назначение Валерия Карина на пост главного тренера сборной России.
13:47
Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга
Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились об отмене роуминга мобильной связи на территории Союзного государства.
13:45
Песков высказался о возможности создания союзного парламента России и Белоруссии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность создания союзного парламента России и Белоруссии.
13:45
В Госдуме высказались об идее ужесточения уголовной ответственности для педофилов
Депутаты Ярослав Нилов и Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировали внесение в Госдуму законопроекта, ужесточающего уголовную ответственность для педофилов.
13:42
Матвиенко назвала Зиничева неравнодушным к чужой беде человеком
Церемонию прощания с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым, которая проходила 10 сентября в Москве, посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
13:42
Сентябрьские матчи «Зенита» смогут посетить до 30% зрителей
Сентябрьские матчи петербургского «Зенита» на «Газпром Арене» смогут посетить до 30% зрителей от общей вместимости стадиона.
13:42
Глава МИД Израиля заявил, что в стране были бы рады принять Путина с визитом
Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что в стране были бы рады принять российского лидера Владимира Путина с визитом.
13:41
Банду грабителей задержали в Тюмени
Мужчины 20 и 25 лет задержаны сотрудниками полиции Тюмени за серию краж и грабежей. В пресс-службе УМВД по Тюменской области рассказали, что на счету подозреваемых пока 13 эпизодов.
13:41
Космонавт Юрчихин высказался о сотрудничестве России и США по МКС
Герой России космонавт Фёдор Юрчихин высказался о сотрудничестве России и США по МКС.
13:40
Названы самые распространённые поводы для смены телефона
Из исследования, проведённого сервисом SuperJob, следует, что только 14% россиян в последний раз сменили смартфон из-за покупки более современной модели, хотя старая ещё работала.
13:40
Спецборт МЧС с телом Зиничева вылетел в Петербург
Спецборт МЧС с телом главы ведомства Евгения Зиничева вылетел из Москвы в Санкт-Петербург, передаёт ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.
13:39
Опубликован рейтинг городов, в которых россияне чаще всего бронировали отели летом
Сервис OneTwoTrip проанализировал данные бронирований клиентов за период с 1 июня по 31 августа текущего года и опубликовал список городов, в которых россияне чаще всего останавливались в отелях.
13:31
В «Талибане» заявили об отмене инаугурации кабмина
Член комиссии радикального движения «Талибан»* по культуре Инамуллах Самангани сообщил, что талибы отменили церемонию инаугурации объявленного ими ранее временного правительства страны.
13:30
ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75%
Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку до 6,75%.
13:27
Шойгу простился с главой МЧС Зиничевым
Министр обороны России Сергей Шойгу простился с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
13:22
Матерацци оценил выступление Миранчука и Кокорина в итальянском чемпионате
Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Марко Матерацци оценил выступление Алексея Миранчука и Александра Кокорина в Серии А.
13:21
В Минздраве рассказали об уровне потребления алкоголя в России
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой празднованию всероссийского Дня трезвости, который отмечается 11 сентября, заявил, что «с 2008 по 2019 год потребление алкоголя снизилось с 15,7 до 9,1 л на душу населения, достаточно радикально».
13:14
Треть россиян уделяет семье меньше времени из-за подработок
Из опроса, проведённого проектом «Авито Подработка» и сервисом GigAnt, следует, что большинство россиян (33%) считают, что из-за подработок они вынуждены меньше времени уделять семье и друзьям.
13:12
Академик Бобырь рассказал об эффективности плавания при проблемах с позвоночником
Невролог, кандидат медицинских наук, академик РАМТН Михаил Бобырь рассказал, как избавиться от боли в спине при помощи плавания.
13:11
Ликсутов рассказал об эффективности МЦК
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в день пятилетия МЦК рассказал, что запуск Московского центрального кольца (МЦК) улучшил транспортную доступность для 3 млн человек.
13:11
«Динамо» разрешили увеличить заполняемость стадиона на матче РПЛ
Московскому «Динамо» разрешили увеличить заполняемость стадиона на матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».
13:10
Инфекционист Акинфиев напомнил о важности сезонной вакцинации
Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал, что на фоне пандемии COVID-19 не стоит забывать о важности вакцинации против других заболеваний.
13:10
Голикова рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения.
13:06
В Подмосковье открылся первый Центр рассеянного склероза
В Московской области в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского открылся первый Центр рассеянного склероза. В дальнейшем планируется создать сеть таких медучреждений, рассказали в областном Минздраве.
13:05
Поминальная служба по Бельмондо проходит в церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже
Поминальная служба по актёру Жан-Полю Бельмондо проходит в церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже, пишет Le Parisien.
13:04
В Киеве заявили, что продолжат борьбу с «Северным потоком — 2»
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев продолжит борьбу с «Северным потоком — 2» даже после начала поставок газа.
13:04
Диетолог перечислила правила употребления красного мяса
Врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова рассказала, должно ли быть в рационе красное мясо и какое количество этого продукта безопасно для здоровья.
13:03
Александр Новак назвал смерть Евгения Зиничева огромной трагедией
Вице-премьер России Александр Новак прибыл на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым, которая проходит в Москве 10 сентября.
13:02
Заммэра Москвы Пётр Бирюков приехал на церемонию прощания с Евгением Зиничевым
Проводить в последний путь главу МЧС Евгения Зиничева приехал заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.
12:59
Замглавы Минстроя Козлова освободили от должности
Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Александра Козлова от должности заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
12:53
В Кремле прокомментировали завершение строительства «Северного потока — 2»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об окончании строительства газопровода «Северный поток — 2».
12:51
Каррагер: возвращение Роналду может негативно сказаться на «Манчестер Юнайтед»
Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал возвращение нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
12:48
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о возможности войны с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией.