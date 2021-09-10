NTD: худшая за столетие засуха в Бразилии привела к водному кризису

Бразилия — один из сельскохозяйственных гигантов мира — переживает худшую почти за столетие засуху. Как передаёт NTD, нехватка дождей приносит фермерам огромные убытки, а правительству приходится переключаться на более дорогую энергию от ТЭС, что в свою очередь усугубляет инфляцию.

Бразилия — один из сельскохозяйственных гигантов мира. Но теперь страна переживает худшую почти за столетие засуху. Нехватка дождей приносит фермерам огромные убытки. А правительству приходится переключаться на более дорогую энергию от ТЭС, что в свою очередь усугубляет инфляцию.

Все водохранилища в районе Сан-Паулу постепенно высыхают. Некоторые уже больше напоминают лужи.

ФЕРМЕР: Три месяца назад здесь было полно воды. Теперь мы стоим на дне водохранилища. Ловить рыбу больше нельзя. Рыбы не осталось.

Экологи говорят, что в водохранилищах Сан-Паулу воды меньше, чем было перед началом предыдущего водного кризиса в 2014 году.

СУЭЛИ АРАУЖУ, климатолог: Водный кризис — это прямое последствие климатического кризиса. В случае с Бразилией это в основном вызвано вырубкой леса.

Эта засуха затронула не только Бразилию, но и весь регион. Ожидается, что уже к концу года в Аргентине и Чили гидроэлектростанции также начнут давать меньше электроэнергии.

А это означает, что эти страны также начнут переключаться на обогрев ископаемым топливом — углём и газом. Бразилии это очень невыгодно, ведь она рассчитывает на импорт электроэнергии из Аргентины и газа из Боливии.

Правительство Бразилии уже призвало граждан экономить электричество. При этом веерные отключения света пока не планируются.

Дата выхода в эфир 09 сентября 2021 года.