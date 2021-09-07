Главред: эксперт прогнозирует Украине новую «газовую войну» с Россией
Экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ прогнозирует повторение так называемых газовых войн между Украиной и Россией. Как пишет «Главред», по его словам, газовая война может произойти в нынешнем отопительном сезоне и от прошлых «войн» она будет отличаться тем, что, с точки зрения России, она будет вестись по уже устоявшимся правилам и формально не будет ничего нарушать.
«Существует понятие виртуального реверса, то есть физически Украина отбирала из трубы российский газ, после чего эти объёмы закрывались с помощью реверса, который якобы попадал к нам из Европы. И если объём прокачки газа через украинскую трубу упадёт ниже показателя в 15 миллиардов кубометров, то физическим объёмом этого газа мы не сможем покрыть минимальные потребности», — объяснил эксперт в комментарии изданию.
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