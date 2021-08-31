ПН: Украина и Польша могут стать газовым хабом для Юго-Восточной Европы
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина и Польша имеют возможности для создания газового хаба в Юго-Восточной Европе. Как передаёт «Перший незалежний», по его словам, объединив свои усилия, страны могут обеспечить энергетическую безопасность в регионе.
«Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе — около 50 миллиардов кубических метров в год», — сказал Макогон.
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