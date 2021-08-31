LCI: «Не бойтесь» — в Twitter опубликовали кадры с выступлением афганского телеведущего под дулами автоматов талибов

В минувшее воскресенье в соцсети Twitter появились «сюрреалистичные» кадры из Афганистана: ведущий одного из местных каналов в окружении вооружённых боевиков «Талибана»* зачитал в прямом эфире их обращение к афганским гражданам, передаёт LCI. В обращении тележурналист призвал афганцев «не бояться» и «сотрудничать» с новыми властями.

В социальной сети Twitter в воскресенье распространились кадры, на которых ведущий афганского телеканала, окружённый вооруженными бойцами движения «Талибан»*, зачитал в прямом эфире послание «новых хозяев страны», призвав телезрителей с ними «сотрудничать» и «не бояться», сообщает LCI.

With armed Taliban fighters standing behind him, the presenter of Afghan TV's Peace Studio political debate programme says the Islamic Emirate (Taliban's preferred name) wants the public to "cooperate with it and should not be afraid".pic.twitter.com/rclw3P9E7M — Kian Sharifi (@KianSharifi) August 29, 2021

Как пишет сайт французского канала, журналист BBC Киан Шарифи поведал на своей странице в том же Twitter, что передача, на которую наведались талибы, называется Pardaz, и опубликовал ещё один её фрагмент, в котором ведущий проводил интервью с одним из бойцов движения. Французские СМИ позже уточнили, что Pardaz — политическое ток-шоу частного кабульского телеканала Peace Studio.

Как отмечается в материале LCI, в воскресенье французское новостное агентство AFP опубликовало интервью с афганским фотографом-фрилансером и лауреатом престижной Пулицеровской премии 2012 года Масудом Хоссани. По словам Хоссани, талибы уже установили контроль над СМИ и развернули охоту на журналистов-женщин. «Скоро всё будет очень, очень плохо. Талибы пытаются задушить СМИ, но действуют предельно аккуратно», — заявил фотограф, который с 15 августа находится в Нидерландах.

После взятия Кабула «Талибаном» представители движения уверяли, что не станут преследовать журналистов и те — в том числе и женщины — смогут свободно продолжать работу, напоминает корреспондент LCI. Вместе с тем, как заявил Масуд Хоссани, «талибы хотят ликвидировать СМИ, а ещё они полностью перекроют интернет и, скорее всего, сделают из Афганистана новую Северную Корею».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.