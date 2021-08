LCI: «Не бойтесь» — в Twitter опубликовали кадры с выступлением афганского телеведущего под дулами автоматов талибов

В социальной сети Twitter в воскресенье распространились кадры, на которых ведущий афганского телеканала, окружённый вооруженными бойцами движения «Талибан»*, зачитал в прямом эфире послание «новых хозяев страны», призвав телезрителей с ними «сотрудничать» и «не бояться», сообщает LCI.

With armed Taliban fighters standing behind him, the presenter of Afghan TV's Peace Studio political debate programme says the Islamic Emirate (Taliban's preferred name) wants the public to "cooperate with it and should not be afraid".pic.twitter.com/rclw3P9E7M