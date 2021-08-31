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LCI: «Не бойтесь» — в Twitter опубликовали кадры с выступлением афганского телеведущего под дулами автоматов талибов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В минувшее воскресенье в соцсети Twitter появились «сюрреалистичные» кадры из Афганистана: ведущий одного из местных каналов в окружении вооружённых боевиков «Талибана»* зачитал в прямом эфире их обращение к афганским гражданам, передаёт LCI. В обращении тележурналист призвал афганцев «не бояться» и «сотрудничать» с новыми властями.
LCI: «Не бойтесь» — в Twitter опубликовали кадры с выступлением афганского телеведущего под дулами автоматов талибов
Twitter

В социальной сети Twitter в воскресенье распространились кадры, на которых ведущий афганского телеканала, окружённый вооруженными бойцами движения «Талибан»*, зачитал в прямом эфире послание «новых хозяев страны», призвав телезрителей с ними «сотрудничать» и «не бояться», сообщает LCI.

Как пишет сайт французского канала, журналист BBC Киан Шарифи поведал на своей странице в том же Twitter, что передача, на которую наведались талибы, называется Pardaz, и опубликовал ещё один её фрагмент, в котором ведущий проводил интервью с одним из бойцов движения. Французские СМИ позже уточнили, что Pardaz — политическое ток-шоу частного кабульского телеканала Peace Studio.  

Как отмечается в материале LCI, в воскресенье французское новостное агентство AFP опубликовало интервью с афганским фотографом-фрилансером и лауреатом престижной Пулицеровской премии 2012 года Масудом Хоссани. По словам Хоссани, талибы уже установили контроль над СМИ и развернули охоту на журналистов-женщин. «Скоро всё будет очень, очень плохо. Талибы пытаются задушить СМИ, но действуют предельно аккуратно», — заявил фотограф, который с 15 августа находится в Нидерландах. 

После взятия Кабула «Талибаном» представители движения уверяли, что не станут преследовать журналистов и те — в том числе и женщины — смогут свободно продолжать работу, напоминает корреспондент LCI. Вместе с тем, как заявил Масуд Хоссани, «талибы хотят ликвидировать СМИ, а ещё они полностью перекроют интернет и, скорее всего, сделают из Афганистана новую Северную Корею».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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LCI Франция Европа
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