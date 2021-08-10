Euronews: жители острова Эвбея из последних сил пытаются остановить огонь

Местные жители на острове Эвбея не хотят эвакуироваться и всеми силами пытаются преградить дорогу огню там, куда пожар ещё не добрался. Но после недели борьбы с пламенем люди чувствуют себя одинокими и беспомощными. И вопрос о том, как жить дальше на выжженном пепелище, уже стоит перед многими, передаёт Euronews.

На курортном греческом острове Эвбея местные жители при помощи экскаваторов создают противопожарные зоны, чтобы защитить свои леса и сёла. Две тысячи человек пришлось эвакуировать с острова. Огонь повредил жилые дома и линии электроснабжения. Людей вывозили паромами, патрульными, частными и рыболовными катерами.



Группы волонтёров пытаются противостоять огненной стихии. Но после недели борьбы с пламенем люди чувствуют себя одинокими и беспомощными.



ДОБРОВОЛЕЦ: Пожарные делают всё, что в их силах, но нам нужны самолёты! За этой горой огонь. Если он пройдёт эту гору, то придёт прямо сюда. Нам нужны самолёты!



ДОБРОВОЛЕЦ: Мы помогаем как можем. Мы пытаемся спасти наши сёла, наши дома. Ситуация вышла из-под контроля. Вы же видите, что сейчас здесь происходит: все на ногах, никто не спит ни ночью, ни днём.

Поскольку пламя не потушено полностью, никто ещё не может оценить ущерб: посчитать, сколько домов разрушено, сколько тысяч гектаров леса сожжено. Клелия Димитраки, глава общины Монокария, лично помогает тушить пожары. А в перерывах встречается со своими односельчанами на главной площади и пытается их подбодрить.



КЛЕЛИЯ ДИМИТРАКИ, глава общины Монокария: Это настоящая катастрофа! Всё в нашем селе уничтожено, всё сгорело! Мы тут говорим, что нам повезло хоть в том, что сами остались живы. Завтра или, может быть, дней через пять сюда придут политики и пообещают: «Мы поможем вам, мы восстановим ваши дома и возместим ущерб». Но я выросла здесь — и считаю, что некоторые люди так и не начнут строить здесь жизнь заново.



Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал восстановить сожжённые районы, назвав обеспечение помощи всем пострадавшим от лесных пожаров своим «первейшим политическим приоритетом».



КИРИАКОС МИЦОТАКИС, премьер-министр Греции: Я приношу извинения за всё, в чём мы оказались слабы. Я полностью понимаю и разделяю боль наших сограждан, видевших, как горели их дома и имиущество. Любые сбои будут выявлены — и все понесут ответственность.



АПОСТОЛОС СТАИКОС, корреспондент Euronews: Местные жители говорят, что в какой-то момент пожар потухнет, потому что здесь уже просто нечему будет гореть. После недели борьбы с огнём многие сейчас начинают думать о том, как жить после этого. Разгневанные жители задаются вопросом, смогут ли они вообще остаться на своей земле, смогут ли они жить на пепелище?



Дата выхода в эфир 10 августа 2021 года.