Euronews: жители острова Эвбея из последних сил пытаются остановить огонь
На курортном греческом острове Эвбея местные жители при помощи экскаваторов создают противопожарные зоны, чтобы защитить свои леса и сёла. Две тысячи человек пришлось эвакуировать с острова. Огонь повредил жилые дома и линии электроснабжения. Людей вывозили паромами, патрульными, частными и рыболовными катерами.
Группы волонтёров пытаются противостоять огненной стихии. Но после недели борьбы с пламенем люди чувствуют себя одинокими и беспомощными.
ДОБРОВОЛЕЦ: Пожарные делают всё, что в их силах, но нам нужны самолёты! За этой горой огонь. Если он пройдёт эту гору, то придёт прямо сюда. Нам нужны самолёты!
ДОБРОВОЛЕЦ: Мы помогаем как можем. Мы пытаемся спасти наши сёла, наши дома. Ситуация вышла из-под контроля. Вы же видите, что сейчас здесь происходит: все на ногах, никто не спит ни ночью, ни днём.
Поскольку пламя не потушено полностью, никто ещё не может оценить ущерб: посчитать, сколько домов разрушено, сколько тысяч гектаров леса сожжено. Клелия Димитраки, глава общины Монокария, лично помогает тушить пожары. А в перерывах встречается со своими односельчанами на главной площади и пытается их подбодрить.
КЛЕЛИЯ ДИМИТРАКИ, глава общины Монокария: Это настоящая катастрофа! Всё в нашем селе уничтожено, всё сгорело! Мы тут говорим, что нам повезло хоть в том, что сами остались живы. Завтра или, может быть, дней через пять сюда придут политики и пообещают: «Мы поможем вам, мы восстановим ваши дома и возместим ущерб». Но я выросла здесь — и считаю, что некоторые люди так и не начнут строить здесь жизнь заново.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал восстановить сожжённые районы, назвав обеспечение помощи всем пострадавшим от лесных пожаров своим «первейшим политическим приоритетом».
КИРИАКОС МИЦОТАКИС, премьер-министр Греции: Я приношу извинения за всё, в чём мы оказались слабы. Я полностью понимаю и разделяю боль наших сограждан, видевших, как горели их дома и имиущество. Любые сбои будут выявлены — и все понесут ответственность.
АПОСТОЛОС СТАИКОС, корреспондент Euronews: Местные жители говорят, что в какой-то момент пожар потухнет, потому что здесь уже просто нечему будет гореть. После недели борьбы с огнём многие сейчас начинают думать о том, как жить после этого. Разгневанные жители задаются вопросом, смогут ли они вообще остаться на своей земле, смогут ли они жить на пепелище?
Дата выхода в эфир 10 августа 2021 года.
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