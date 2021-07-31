New York Post: «сэр, у вас что-то на подбородке» — Байден оконфузился на встрече с губернаторами

Американский президент допустил очередную оплошность на публике. На совещании с губернаторами Джо Байден сидел с кусочком еды на лице до тех пор, пока на его внешний вид не обратил внимание один из помощников, пишет The New York Post.

Посвящённая пожарам виртуальная встреча Джо Байдена с группой губернаторов оказалась не самым приятным зрелищем. Всё дело в том, что перед собранием президент явно не удосужился взглянуть в зеркало и привести себя в порядок, сообщает The New York Post.

Одному из помощников пришлось отправить президенту записку и привлечь его внимание к пятнышку на лице. Всё это происходило во время прямой трансляции встречи из Белого дома, поясняет издание.

На правой стороне подбородка Байдена находился жёлто-оранжевый и полупрозрачный объект, напоминающий кусок яичного желтка. 78-летний главнокомандующий прочитал сообщение, вытер подбородок левой рукой и посмотрел на свои пальцы.

Затем, по словам издания, ситуация стала «ещё более конфузной». Байден изучил очевидный остаток завтрака и поднёс пальцы ко рту. После чего президент прижал тыльную сторону ладони к губам, ещё раз вытерев их.

В конце концов, глава Белого дома «подорвал собственную попытку деликатно исправить положение». Он взял карточку с наспех написанным предупреждением и воспользовался её оборотной стороной, чтобы делать заметки.

В результате Байден непреднамеренно показал содержание записки освещавшим это событие фоторепортёрам. «Сэр, у вас что-то на подбородке», — говорилось на карточке, переданной президенту помощником.

Между тем это всего лишь один эпизод в обширном списке ошибок и оговорок, которые сопровождали первые семь месяцев президентства Байдена. Так, во время недавнего визита на завод по производству грузовиков в Пенсильвании он заявил, что стремился возглавить страну по трём причинам, но при этом озвучил только две из них, обращает внимание The New York Post.

На всё той же встрече в Пенсильвании Байден по ошибке произнёс имя предшественника Дональда Трампа, хотя подразумевал своего прежнего босса Барака Обаму. По его собственному признанию, это была «оговорка по Фрейду», отмечает издание.

В марте Байден называл свою заместительницу «президентом Харрис». Кроме того, на одном из мероприятий в Белом доме он, похоже, забыл имя министра обороны Ллойда Остина и окрестил того «парнем, который там руководит этим подразделением».

Первая зарубежная поездка Байдена в качестве президента была также отмечена несколькими «ляпами». На саммите «Большой семёрки» в Корнуолле он потребовал, чтобы британский премьер Борис Джонсон представил президента ЮАР в качестве высокопоставленного гостя, хотя тот уже и так это сделал. Инцидент вызвал смех у других мировых лидеров после того, как французский лидер Эммануэль Макрон попытался свести всё произошедшее к шутке, напоминает The New York Post.