«Ставлю немецкому Обаме тройку или двойку»: главред Bild подвёл итоги канцлерства Меркель

По итогам своего правления канцлер Германии Ангела Меркель очень похожа на главу Белого дома Барака Обаму, считает главный редактор Bild Клаус Штрунц. Люди их обоих любят, но они не смогли реализовать многие из своих политических проектов. К тому же Обама оставил после себя расколотую страну, а правление Меркель привело к появлению «Альтернативы для Германии». Так что за проделанную работу главе ФРГ можно поставить разве что тройку или даже двойку, считает немецкий журналист.

Какие, по вашему мнению, самые большие достижения Меркель?

КЛАУС ШТРУНЦ, главный редактор Bild: Конечно, она многое сделала для страны. Но в Ангеле Меркель, с моей точки зрения, интересно то, что она своего рода немецкий Обама. Люди её очень сильно любят, но она не очень успешна в реализации проектов, которые на себя берёт. Многие из них уже сейчас играют большую роль. К примеру, развитие цифровых технологий. Годы назад она обещала, что это будет очень важная тема. Добавлю. Я вместе с ней был в Гренландии. Там она позиционировала себя как климатического канцлера. И мы все знаем, чем это закончилось.

Тема образования. Когда-то говорили, что Германия — страна поэтов и мыслителей. Теперь во всех международных рейтингах образования она даже не в первой трети списка. Всё это вещи, которые произошли или не произошли во время правления Ангелы Меркель. И это тоже часть итогов.

Любопытно, что параллель с Обамой абсолютно уместна. С ним всё было так же. Чем дальше люди от него были, то есть за границей, тем сильнее его любили. С Ангелой Меркель то же самое. В своё время она стала женщиной года. Иностранные СМИ назвали её самым влиятельным и могущественным политиком в мире. Обаму тоже. Он же потом стал самым худшим президентом всех времён, по версии USA Today. Я бы не сказал, что то же самое можно сказать об Ангеле Меркель. Тут сравнение неуместно. Она, конечно же, не самый худший канцлер Германии. Но к итогам её правления нужно относиться критически.

Извините, хотел сказать, раз уж Вы привели сравнение с Обамой. Я думаю, что внешнеполитические итоги правления обоих политиков также ужасают. Это два главы государств, которые за эти 16 лет точно не сделали мир безопаснее, если взглянуть на кризисы, катастрофы вокруг нас.

КЛАУС ШТРУНЦ: Это действительно важный момент. И скажу ещё кое-что, что с этим взаимосвязано. Когда Обама заступил на пост, Америка не была расколотой страной. Когда он покинул свой пост, и, так сказать, взглянул на своё наследие, то увидел, что Америка расколота. Так что можно сказать, что президентство Обамы привело к успеху Дональда Трампа. И эту аналогию можно провести и с Ангелой Меркель. До неё не было никакой АдГ («Альтернатива для Германии». — ИноТВ). После её канцлерства у АдГ двузначный рейтинг. И вся страна надеется, что он каким-то образом исчезнет. Немецкого Обаму люди очень, очень сильно любят. Это стоит признать. Раз тебя любят, значит, ты как политик что-то да делаешь правильно. Нам знакомо это на примере канцлера Шрёдера, у которого также был высокий рейтинг популярности. Но, если подводить политические итоги, то я бы поставил ей скорее тройку или двойку.

Дата выхода в эфир 22 июля 2021 года.