Euronews: 10 лет спустя Норвегия оплакивает жертв терактов на острове Утойя

18:55 Политолог прокомментировал внесение The Insider в список СМИ-иноагентов Российский общественный деятель и политолог Сергей Карнаухов прокомментировал решение Министерства юстиции России включить в список СМИ-иноагентов юридическое лицо The Insider SIA, зарегистрированное в Риге и являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider.

18:52 ПХК ЦСКА подписал однолетний контракт с Нестеровым Московский хоккейный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с российским форвардом Никитой Нестеровым.

18:49 Китай ввёл санкции против экс-министра торговли США Китай ввёл санкции против семи американских организаций и граждан, в том числе против бывшего министра торговли США Уилбура Росса, сообщили в китайском Министерстве иностранных дел.

18:45 В Молдавии за сутки выявили 119 случаев коронавируса В Молдавии за сутки выявили 119 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 258 484.

18:41 МЮ официально объявил о переходе Санчо из «Боруссии» Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе в команду форварда дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

18:40 СМИ опубликовали письмо экс-супруги Грудинина к Памфиловой Ирина Грудина, экс-супруга бизнесмена Павла Грудинина, заявила, что опасается за своё здоровье и благополучие, если её бывший муж изберётся в Госдуму.

18:38 «Краснодар» объявил о трансфере форварда «Герты» Кордобы Российский футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе в команду форварда берлинской «Герты» Джона Кордобы.

18:27 В Италии с 6 августа изменят правила посещения общественных мест В Италии с 6 августа ужесточаются правила посещения некоторых общественных мест из-за опасности всплеска коронавирусной инфекции, пишет Corriere della Sera.

18:18 Матыцин — о сайте Минспорта об олимпийцах: такие проекты сближают спортсменов и болельщиков Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал запуск сайта, посвящённого спортсменам, выступающим на летних Олимпийских играх в Токио.

18:16 Пассажиров РЖД в связи с ЧП в Забайкалье отправят самолётами Пассажиров отменённых поездов из-за ЧП в Забайкалье отправят самолётами авиакомпаний «Якутия» и «Аврора». Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

18:15 Минспорт создал сайт о российских олимпийцах Министерство спорта России объявило о запуске сайта, посвящённого спортсменам, выступающим на летних Олимпийских играх в Токио.

18:13 ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения В совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ сообщается, что пандемия коронавируса далека от окончания, во многих странах Европы наблюдается значительный рост числа инфицированных.

18:11 Адвокаты экс-супруги Грудинина назвали её обращение в ЦИК «криком души» Адвокаты Ирины Грудиной, экс-супруги бизнесмена Павла Грудинина, сообщили на пресс-конференции в Москве, что она опасается давления со стороны бывшего мужа в случае его избрания в Госдуму.

18:08 Стало известно, почему гимнастка Чусовитина не была знаменосцем Узбекистана на открытии ОИ в Токио Национальный олимпийский комитета Узбекистана прокомментировал замену знаменосцев национальной команды на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.

18:03 Первый канал объяснил уход на рекламу перед появлением сборной Украины на открытии ОИ Пресс-служба Первого канала прокомментировала уход трансляции на рекламу перед появлением сборной Украины на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.

17:58 ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал межгосударственную жалобу России против Украины. Об этом говорится в коммюнике на сайте суда.

17:50 Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ России Президент России Владимир Путин подписал указ о военно-морском флаге Российской Федерации. Теперь ордена на флагах кораблей будут изображаться иначе.

17:48 В Токио зажгли огонь XXXII летних Олимпийских игр Японская теннисистка Наоми Осака зажгла огонь XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

17:42 Глава ПАСЕ посетит Грузию 27—28 июля Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс посетит Грузию с официальным визитом 27—28 июля.

17:37 ЕС одобрил использование вакцины Moderna для детей с 12 лет Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило использование вакцины от коронавируса Moderna для детей от 12 до 17 лет.

17:32 На церемонии открытия ОИ в Токио были представлены пиктограммы олимпийских видов спорта В рамках церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио были представлены официальные пиктограммы тех видов спорта, в которых будут соревноваться на предстоящем турнире.

17:25 Минюст включил The Insider в список иноагентов Минюст России включил в список СМИ-иноагентов юридическое лицо The Insider SIA, зарегистрированное в Риге и являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider.

17:18 Доставка социально значимых грузов организована по БАМу в обход зоны ЧС Доставка социально значимых грузов из-за остановки движения по Транссибирской магистрали организована по Байкало-Амурской магистрали.

17:15 XXXII летние Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми Император Японии Нарухито, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и руководитель оргкомитета Сэйко Хасимото официально объявили об открытии XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

17:13 Бах — об открытии ОИ в Токио: сегодня наступило время надежд Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с заявлением на церемонии открытия Игр в Токио.

17:11 На Украине надеются на приостановку сертификации «Северного потока — 2» «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинская сторона надеется, что Еврокомиссия остановит сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

17:07 Хасимото — об открытии Олимпиады в Токио: мы рады, что этот день наконец наступил Глава организационного комитета летней Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото выступила с заявлением на церемонии открытия Игр.

16:58 Первый энергоблок БелАЭС планируется включить в сеть в середине августа Отключённый 12 июля от сети первый энергоблок БелАЭС планируется включить к середине августа, сообщает Минэнерго Белоруссии.

16:58 Матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» смогут посетить менее 500 человек Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о допуске болельщиков на домашний матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

16:44 Мишустин проведёт совещание по ликвидации ЧС на Дальнем Востоке Премьер-министр России Михаил Мишустин проведёт на следующей неделе с руководителями регионов Дальнего Востока совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в округе.

16:39 Советник Госдепа обсудил в Варшаве «опасения» из-за «Северного потока — 2» Советник Госдепартамента США Дерек Шолле во время визита в Варшаву обсудил ряд вопросов по двустороннему сотрудничеству Соединённых Штатов и Польши, а также «общие опасения по поводу трубопровода «Северный поток — 2».

16:38 Матыцин считает, что Россия сможет претендовать на Игры-2036 Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение, что Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

16:27 Матыцин: российские атлеты славятся такими качествами, как решимость, мужество и несгибаемая воля к победе Министр спорта России Олег Матыцин обратился к спортсменам перед стартом соревновательной программы летних Олимпийских игр в Токио.

16:24 Крыша горящего в Петербурге ангара частично обрушилась Крыша горящего ангара в Санкт-Петербурге частично обрушилась. Как сообщили в городском управлении МЧС России, возгорание удалось локализовать.

16:20 Шарапова отреагировала на открытие Олимпиады в Токио Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова отреагировала на открытие летних Олимпийских игр в Токио.

16:18 Астраханская область вводит ограничения для туристов Власти Астраханской области приняли решение ввести ограничения для прибывающих в регион туристов в связи с распространением коронавируса.

16:06 Набиуллина рассказала о высоких темпах роста ипотечного кредитования Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров заявила, что темпы роста ипотечного кредитования в России остаются высокими.

16:03 Михайлов уверен, что у российских спортсменов всё получится на Играх в Токио Российский волейболист Максим Михайлов обратился к отечественным болельщикам после парада спортсменов на церемонии открытия на Олимпиаде в Токио.

15:59 Великая обратилась к российским болельщикам после парада спортсменов на Олимпиаде Российская фехтовальщица Софья Великая обратилась к отечественным болельщикам после парада спортсменов на церемонии открытия на Олимпиаде в Токио.

15:58 Число жертв наводнений в китайской провинции Хэнань достигло 56 В Китае в результате наводнения после проливных дождей в провинции Хэнань 56 человек погибли, ещё пять человек числятся пропавшими без вести.

15:55 Михайлов: атмосфера на церемонии открытия классная, несмотря на пустой стадион Российский волейболист Максим Михайлов поделился эмоциями от парада спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

15:51 Великая призналась, что было волнительно перед выходом на церемонию открытия ОИ Российская фехтовальщица Софья Великая поделилась эмоциями после выхода на парад спортсменов в качестве знаменосца сборной на церемонии открытия Олимпиады.

15:50 Эксперт назвал безопасную дозу алкоголя Доктор наук, профессор пищевой биотехнологии, экс-директор Виншампанкомбината Геннадий Пищиков рассказал о безопасной для человека дозе алкоголя.

15:47 Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столице в выходные и на следующей неделе.

15:45 Собянин сообщил, что Москва прошла пики заболеваемости COVID-19 Москва прошла пики по заболеваемости коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, пункты вакцинации продолжают работать «достаточно напряжённо».

15:44 В «Одноклассниках» появились тематическая лента и рамки к Олимпиаде в Токио Социальная сеть «Одноклассники» запустила тематическую ленту и специальные рамки к Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

15:42 Первый канал не показал выход сборной Украины на церемонии открытия ОИ Первый канал ушёл на рекламу перед выходом сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

15:35 В парке «Патриот» 1 августа закроют коронавирусный госпиталь Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил, что подмосковные власти закроют временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией в парке «Патриот» 1 августа.

15:32 Сборная России вышла на церемонию открытия Олимпиады с флагом ОКР Сборная России вышла на церемонию открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио с флагом Олимпийского комитета России (ОКР).