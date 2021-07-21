Вести: впервые в истории Украины в стране задержали пирата

Сотрудники СБУ задержали «первого официального пирата» в истории Украины. Как пишут «Вести», украинец сначала работал в иностранной фирме, охраняющей корабли от пиратов, однако в июле 2020 года взял оружие и сам стал пиратом, захватив судно под флагом Маршалловых островов.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали «первого официального пирата». Как пишут «Вести», это первый случай в истории Украины, когда гражданина подозревают в пиратстве.

В офисе Генпрокуратуры заявили, что преступление, связанное с пиратством, на Украине раскрыли впервые. По данным следствия, украинец работал в иностранной фирме, охраняющей корабли от пиратов. В июле 2020 года мужчина взял оружие и сам стал пиратом — захватил судно под флагом Маршалловых островов.

Угрожая оружием капитану корабля, злоумышленник заявил команде, что он требует изменения курса судна и денежное вознаграждение в размере $500 тыс. Начались переговоры с менеджерами компании судовладельца, которые продолжались 4 дня.

Представителям судоходной компании удалось уговорить пирата сдать оружие. Но когда злоумышленник вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил её арсенал и начал новые переговоры. На этот раз он требовал $100 тыс, иначе угрожал выбросить всё оружие за борт.

Компания отказалась выплачивать выкуп. Злоумышленник успел выбросить часть оружия, а затем его остановили силой. Поскольку события происходили в открытом море, то его невозможно было привлечь к ответственности, так как нейтральные воды не подлежат юрисдикции ни одного государства.

В ходе спецоперации СБУ злоумышленника задержали в Николаеве. С момента приезда на родину мужчина несколько раз менял паспорта и места жительства. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.