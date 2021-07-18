Valeurs Actuelles: зрителей тошнило — победивший в Каннах фильм прославляет насилие и транссексуализм

Жюри Каннского фестиваля присудило «Золотую пальмовую ветвь» хоррору «Титан» режиссёра Джулии Дюкорно — всего лишь второй женщине-победительнице в этой категории, рассказывает Valeurs Actuelles. Французские СМИ положительно отзывались об этой картине и о затронутых темах гендера, трансгендера и ультранасилия, при этом первый сеанс в массовом прокате прошёл очень бурно: зрители падали в обморок, их тошнило, а некоторым пришлось вызвать спасателей.

В субботу 17 июля «Золотую пальмовую ветвь» 74-го Каннского фестиваля получил фильм «Титан» французского режиссёра Джулии Дюкорно, который прославляет ультранасилие и транссексуализм, сообщает Valeurs Actuelles. Это всего лишь второй случай в истории кинофестиваля, когда главную награду завоевала женщина.

Как рассказывает издание, жестокую и вызывающую беспокойство картину газета Le Monde живописала как «фильм о гендере и транстгендере». В центре сюжета — Алексиа, «андрогинная красотка на Автосалоне», которая избавляется от слишком настырного клиента и пускается в бега, убивая направо и налево. Чтобы спастись, она переодевается в мужчину и становится Адрианом, в котором стареющий и депрессивный пожарник Венсен узнаёт своего сына, пропавшего 10 лет назад.

«Несомненно, «Тристан» поборется за «Квир-пальму», — прокомментировал Le Monde известие о присуждении фильму высшей награды. В конце концов специальную награду за фильм квир и ЛГБТ-тематики получила картина «Перелом» Катрин Корсини.

Тем временем вышедший в прокат 14 июля «Титан» не оставил равнодушными своих первых зрителей. Как отмечает Le Midi Libre, первый сеанс в Каннах прошёл бурно: некоторые из присутствующих в кинотеатре падали в обморок, других по-настоящему тошнило, а кто-то бился в нервном припадке. Во время просмотра картины даже пришлось несколько раз вызывать спасателей. Одна из зрительниц призналась, что этот фильм вызвал у неё «тошноту, желание уйти, поспать, закрыть глаза, сделать что-то другое». По её словам, она «ещё никогда не видела настолько жестокого, мерзкого и ужасного фильма». Другая женщина ругает режиссёра картины: «Я была в шоке. Просто немыслимо — снимать такие вещи».

Как бы то ни было, жюри Каннского фестиваля во главе с неоднозначным режиссёром Спайком Ли, кажется, не разделяет мнение простых зрителей, пишет Valeurs Actuelles.