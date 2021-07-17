Корреспондент: из-за нехватки угля на Украине массово останавливаются энергоблоки ТЭС и ТЭЦ

На Украине из-за нехватки угля останавливаются или уходят на аварийный ремонт энергоблоки теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей. Как передаёт «Корреспондент», согласно данным диспетчера энергорынка госкомпании «Укрэнерго», всего в стране не работает 21 энергоблок.
На Украине 11 энергоблоков теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей начали простаивать из-за отсутствия топлива, ещё 10 энергоблоков ТЭС подали заявки на аварийный ремонт. Как пишет «Корреспондент», об этом свидетельствуют данные диспетчера энергорынка госкомпании «Укрэнерго».
По подсчётам Министерства энергетики, на 14 июля на складах ТЭС находилось 5,4 млн тонн угля (1,9 млн тонн антрацита и 3,5 млн тонн угля марки «Г»), что на 42 200 тонн меньше, чем по плану Минэнерго.
На складах ТЭЦ находилось 180 тыс. тонн угля (по 90 тыс. тонн антрацита и угля марки «Г»). Это на 47 400 тонн угля выше, чем планировалось.
Как напоминает издание, в феврале украинские энергоблоки также массово простаивали из-за нехватки угля.
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