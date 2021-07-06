CNN: тревожные данные из Израиля — вакцина Pfizer показала сниженную эффективность против штамма «дельта»

Новое исследование израильских специалистов показало, что вакцина Pfizer предотвращает заражение штаммом коронавируса «дельта» менее эффективно по сравнению с другими вариантами патогена, передаёт CNN. Вместе с тем, как подчеркнул в интервью каналу профессор Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Рейнер, даже новые данные из Израиля подтверждают, что препарат Pfizer всё равно эффективно предотвращает тяжёлое течение COVID-19 и летальный исход.

Доктор, Израиль заявил, что предварительные данные подтвердили сокращение уровня защиты, обеспечиваемой вакцинами от коронавируса — и связал это с распространением штамма «дельта». Насколько тревожные это вести — и что нужно по этому поводу предпринять?

ДОКТОР ДЖОНАТАН РЕЙНЕР, профессор медицины и хирургии, Университет Джорджа Вашингтона: Самые свежие данные из Израиля — и пока у нас есть самая базовая информация — действительно говорят о том, что эффективность вакцин на базе мРНК в плане защиты от заражения, вероятно, составляет лишь около 63% — однако их эффективность в плане предотвращения тяжёлых случаев заболевания и госпитализации всё равно очень высока, около 93%.

Между тем, исследование, проведённое пару недель назад в Великобритании, дало другие результаты: эффективность вакцины Pfizer в плане предотвращения заражения составила почти 90%, а в борьбе с развитием тяжёлой формы заболевания — 96%. В том, что касается тяжёлых случаев, эти показатели в общем-то ближе к результатам израильского исследования.

Какие-то выводы можно будет делать, когда появятся данные. Скорее всего реальные цифры где-то посередине между этими двумя границами: нам известно, что штамм «дельта» отличается более высокой заразностью, и что мРНК вакцины не подводят, но и не так эффективны против него, как против более ранних вариантов.

Вместе с тем, я хотел бы подчеркнуть одну вещь: если присмотреться к данным, поступающим из Израиля — несмотря на такие цифры, которые я даже тревожными называть бы не стал — выясняется, что в Израиле от коронавирусной инфекции уже десять дней не умирал ни один человек. Поэтому, вне зависимости от того, больше человек теперь заражается или нет, чего мы уж точно в Израиле не наблюдаем — так это тяжелых случаев и смертей. А именно для этого и предназначены вакцины — они должны предотвращать тяжелое течение болезни и смерть.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 июля 2021 года.