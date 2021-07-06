ABC: «трагическая случайность» — вратарь НХЛ стал новой жертвой неисправных фейерверков

Во время празднования Дня независимости из-за неисправного фейерверка в Мичигане погиб вратарь Национальной хоккейной лиги Матис Кивлениекс, передаёт ABC News. Отмечается, что подобные инциденты отнюдь не редкость, в прошлом году в США травмы в результате несчастных случаев при запуске фейерверков получили около 15 тыс. человек.

В Мичигане празднование Дня независимости США обернулось трагедией. Молодой вратарь клуба «Коламбус Блю Джекетс» Национальной хоккейной лиги погиб в результате несчастного случая, когда при запуске фейерверка взорвалась трубка, из которой он вылетает. По словам коронера, он погиб от травмы грудной клетки. С репортажем корреспондент ABC News Алекс Перес.

Празднование Дня независимости обернулось трагедией. По данным властей, вратарь НХЛ Матис Кивлениекс погиб из-за неисправного фейерверка.

Комментатор: Это первая победа для Кивлениекса в Национальной хоккейной лиге.

Кивлениекс был вратарём клуба «Коламбус Блю Джекетс». В полиции отметили, что 24-летний хоккеист погиб на вечеринке в воскресенье вечером, когда ракетница наклонилась и вылетела в сторону группы людей, которые находились в джакузи. По данным властей, он пытался избежать зарядов, но фейерверк попал ему в грудь, отчего он скончался.

В 2017 году уроженец Латвии Кивлениекс подписал контракт с «Коламбус Блю Джекетс», дебютировав за клуб в 2020 году. Сегодня люди отдают дань уважения хоккеисту. На своей странице в Twitter генеральный менеджер клуба написал: «Жизнь бесценна и может быть столь хрупкой. Обнимите своих близких. Покойся с миром, Матис, нам будет тебя не хватать».

Подобные инциденты отнюдь не редкость. Только за прошлый год в США травмы в результате несчастных случаев при запуске фейерверков получили около 15 тыс. человек. В результате этого инцидента в Толедо, штат Огайо, травмы получили четыре человека, жизни ни одного из них ничего не грозит.

АЛЕКС ПЕРЕС, корреспондент ABC News: В данный момент власти считают инцидент трагической случайностью, а не преступлением.

Аекс Перес. Спасибо.

Дата выхода в эфир 6 июля 2021 года.