TVN24: чётко понимать, куда двигаться — Мадлен Олбрайт о европейской дипломатии в отношении России

После падения Берлинской стены наступило время эйфории, люди действительно увидели, как страны Центральной и Восточной Европы освобождаются и начинают свой демократический путь, но сегодня в мире происходит много процессов, и надо очень внимательно относиться к настоящим вызовам, которые, как показала история, имеют как положительные, так и отрицательные последствия, заявила в беседе с TVN24 бывшая госсекретарь в администрации президента США Билла Клинтона Мадлен Олбрайт.

В интервью она привела пример глобализации. «Все мы думали, что выиграли от глобализации, но в последствии она оказалась совсем безликой, в ведь людям хочется определить свою идентичность, они хотят знать, кто они. Но проблема в том, что если моя личность ненавидит вашу идентичность, возникают такие проблемы, как национализм и гипернационализм», — пояснила она. В качестве второго примера она назвала технологии, которые хотя и обладают многими преимуществами, в итоге разделяют людей.

По мнению бывшего госсекретаря, фашизм это не идеология, это способ прихода к власти, когда лидер начинает думать, что он выше закона, что закон не распространяется на него, когда прессу начинают рассматривать как врага нации. Все демократические общества должны иметь доступ к верховенству закона, независимой судебной системе и к уважению закона. Роль прессы в демократическом обществе абсолютно важна, ситуация становится очень опасной, считает Олбрайт, когда лидер прибегает к насилию для достижения своих целей.

«Роль прессы и СМИ — это то, чему я посвятила всю свою академическую жизнь. Я написала диссертацию о роли чехословацкой прессы во время Пражской весны 1968 года, потом меня очень заинтересовало то, что происходило в Польше с «Солидарностью»», — напомнила она. Олбрайт добавила, что то, что она слышит о ситуации в Польше, её очень тревожит, что настоящая ситуация подрывает направление, в котором раньше двигалась Варшава: в направлении демократии. Дискриминацию ЛГБТ, которая царит в Польше, она считает преуменьшением значимости большой группы граждан, которая в свою очередь противоречит христианским ценностям. Она сожалеет о том, что Польша, которая внесла свой вклад во многие позитивные изменения, произошедшие в конце холодной войны, став частью НАТО и ЕС, подрывает веру в демократию.

«Я вижу, что возникшие сегодня разногласия деструктивны. Одной из вещей, которыми я действительно горжусь, было расширение НАТО, а Польша была одной из первых стран, присоединившихся к НАТО. Я никогда не забуду свой визит в Варшаву с президентом Клинтоном и приема Польши в североатлантической семье», — подчеркнула бывшая госсекретарь. Она уверена, что НАТО это не только самый сильный военный альянс в мире, но и альянс демократии, которая лежит в её основе.

TVN24 спросил Олбрайт про то, что Байден согласился с тем, что якобы Путин «убийца».

«Байден просто ответил на заданный вопрос, но мы, со своей стороны, должны помнить прошлое Путина в КГБ. Он человек, который знает, как использовать новые инструменты политики, и нам нужно понимать, как их сдерживать. Определённым образом это тема, которую нам в будущем не избежать», — предупредила она.

Экс-госсекретарь гордится прошедшей неделей, которая была одной из самых выдающихся с точки зрения международной дипломатии, а именно хорошо подготовленным визитом президента Байдена в Европу и встречи с Путиным, которому удалось передать правильный посыл. «Европа и США защищали свои ценности, которые требуют ответственности и уважения к демократии (…) Байден встретился с Путиным с целой группой союзников за спиной, а Путин был один», — отметила Олбрайт. «Это было сказано очень ясно, боле того, я считаю, что нам нужно ещё более отчётливо говорить о нашем единстве, что есть определенные ценности, которые неприкосновенны в плане соблюдения верховенства закона, свободы прессы и понятия демократи», — добавила она