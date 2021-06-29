Das Erste: «парадокс президента» — региональные выборы во Франции выявили главную проблему Макрона

Второй тур региональных выборов во Франции обернулся провалом для партии «Вперёд, Республика!» Эммануэля Макрона и «Национального объединения» Марин Ле Пен: их представители не будут контролировать ни один регион, сообщает Das Erste. Как утверждает издание, выборы выявили главную проблему Макрона: по мнению экспертов, его партия представляет собой «перевернутую пирамиду», которая опирается исключительно на личность действующего президента и не пользуется популярностью на местах.

Результаты прошедших региональных выборов во Франции позволили буржуазным консерваторам «обрести надежду и уверенность в себе». Они смогли заявить о себе в регионах и «поставить на место» правопопулистских противников из «Национального объединения» Марин Ле Пен. Буквально через несколько минут после объявления предварительных результатов Ксавье Бертран, победивший на выборах в О-де-Франс, заявил о своих амбициях на президентских выборах. «Давайте сформируем отличную команду!» — призвал он двух других победителей-консерваторов, Лорана Вокье и Валери Пекресс.

Пекресс, президент Совета региона Иль-де-Франс, или Парижского региона, согласилась с Бертраном: «Прекрасная команда для Франции, и в ней не будет нежеланных гостей. Потому что, какими бы разными ни были победители, все они достигли своих побед в чрезвычайно трудном контексте. Мы обязаны объединиться, чтобы действовать сообща и создать третью силу».

Консерваторы — третья сила, а также альтернатива и потенциальная угроза для «дуэли Макрон — Ле Пен». «Двойное наказание» от избирателей, гласит заголовок французской ежедневной газеты Le Figaro. Как утверждает Das Erste, выборы выявили главную проблему Макрона: его партия не пользуется популярностью на местном уровне и занимает последние места.

Политолог Жан-Ив Камю не удивлён: «Это парадокс этого президента. Он первый президент в современной истории, избранный без опоры на партию, которая бы его поддерживала. Многие политические обозреватели утверждают: «Вперёд, Республика!» представляет собой перевернутую пирамиду, которая опирается на свою вершину и не имеет основания».

Однако для Марин Ле Пен было многое поставлено на карту. Но смена стратегии не сработала, считает политический обозреватель Ален Дюамель: «Она хотела вести себя уважительно, стать более умеренным политиком, и, очевидно, это никого не воодушевило. «Национальное объединение» должно идти на риск, чтобы внушать страх. Марин Ле Пен может набрать политические очки на вопросах безопасности и иммиграции, но никто не ждёт от неё никаких идей в области бюджетно-финансовой политики».

Однако консерваторам и социалистам не следует радоваться слишком сильно. Проигравшие определены, но чего стоят победы, если в голосовании принял участие лишь каждый третий француз?

Президент института изучения общественного мнения Elabe Бернар Сананес считает выборы «демократической катастрофой»: по его словам, низкая избирательная явка показывает, что главы регионов не смогли убедить избирателей в важности своей работы и необходимости решать проблемы на местах.

Региональные и президентские выборы нельзя сравнивать только потому, что французы придают им разное значение. Так что для Ле Пен и Макрона ещё ничего не потеряно. Опрос Ipsos показывает, что оба остаются самыми популярными кандидатами на предстоящих президентских выборах. На третьей позиции, однако, расположился консерватор Ксавье Бертран, пишет Das Erste.