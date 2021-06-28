NYDN: Митт Ромни назвал Китай опаснее «упадочной» России
Китай — значительно более серьёзная угроза для США, чем Россия, поэтому американскому руководству нужно уделять гораздо больше внимания именно Пекину, заявил американский сенатор и бывший кандидат в президенты США Митт Ромни. Слова сенатора приводит New York Daily News.
«Настоящий вызов для нас не только в том, что Россия при каждом удобном случае пытается ткнуть наc побольнее, а в том, что поднимает голову Китай, который может скоро стать самой мощной экономической и военной державой мира, — заявил Ромни в эфире американского телевидения. — На мой взгляд, это будет представлять для нас более серьёзный вызов в ближайшие пару десятилетий».
По мнению Ромни, отказ Китая обеспечить «открытость и прозрачность» для установления происхождения коронавируса SARS-CoV-2 показал, насколько важно для Вашингтона не давать азиатскому гиганту играть мускулами. «Стремлению Китая играть всё более решительную роль в международных организациях неообходимо сопротивляться, а в некоторых случаях его надо пресекать», — пояснил сенатор. По мысли политика, тот факт, что Китаю «позволили» играть хоть сколь-либо существенную роль внутри Всемирной организации здравоохранения, которая сейчас занимается расследованием происхождения вызвавшего пандемию вируса, — это «безобразие».
По данным NYDN, Ромни напомнил о том, что Китай притесняет этнические меньшинства и создаёт жёсткие рамки для политической деятельности оппозиции в Гонконге. «Китай делает много очень плохих вещей. И весь мир должен осознать, что Пекин творит, и заявить: «Так дело не пойдёт. Пока вы совершаете такие бесчинства, мы вам играть ту доминирующую роль на мировой арене, которую вы добиваетесь, не дадим», — цитирует издание сенатора.
Вместе с тем, оговорился Ромни, всё это не значит, что президент России Владимир Путин не заслуживает критики. «Путин — злодей. Он автократ в самом плохом смысле этого слова и представляет угрозу для всего мира», — заявил он. Впрочем, по мнению политика, мощь Путина ограничена, поскольку «Россия пребывает в упадке — как в демографическом, так и в экономическом».
Ссылки по теме
-
CNN: успехи Китая в космосе ставят под сомнение американское лидерство
-
Ouest-France: Байден приезжал в Женеву не ради Путина, а из-за Китая
-
CNN: США выведут часть войск с Ближнего Востока ради противостояния «угрозам будущего» — России и Китаю
-
Признание мощи Китая: журналист CNN объяснил, почему критику от НАТО можно считать комплиментом