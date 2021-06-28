NYDN: Митт Ромни назвал Китай опаснее «упадочной» России

Сенатор Митт Ромни в эфире американского телевидения заявил, что США следует уделять больше внимания Китаю, поскольку именно он, а не Россия, является более серьёзной угрозой для США, пишет NYDN. По мнению Ромни, Китаю нельзя давать играть мускулами, поскольку его мощь очень велика, тогда как возможности России ограничены, так как она пребывает «в упадке».

Китай — значительно более серьёзная угроза для США, чем Россия, поэтому американскому руководству нужно уделять гораздо больше внимания именно Пекину, заявил американский сенатор и бывший кандидат в президенты США Митт Ромни. Слова сенатора приводит New York Daily News.

«Настоящий вызов для нас не только в том, что Россия при каждом удобном случае пытается ткнуть наc побольнее, а в том, что поднимает голову Китай, который может скоро стать самой мощной экономической и военной державой мира, — заявил Ромни в эфире американского телевидения. — На мой взгляд, это будет представлять для нас более серьёзный вызов в ближайшие пару десятилетий».

По мнению Ромни, отказ Китая обеспечить «открытость и прозрачность» для установления происхождения коронавируса SARS-CoV-2 показал, насколько важно для Вашингтона не давать азиатскому гиганту играть мускулами. «Стремлению Китая играть всё более решительную роль в международных организациях неообходимо сопротивляться, а в некоторых случаях его надо пресекать», — пояснил сенатор. По мысли политика, тот факт, что Китаю «позволили» играть хоть сколь-либо существенную роль внутри Всемирной организации здравоохранения, которая сейчас занимается расследованием происхождения вызвавшего пандемию вируса, — это «безобразие».

По данным NYDN, Ромни напомнил о том, что Китай притесняет этнические меньшинства и создаёт жёсткие рамки для политической деятельности оппозиции в Гонконге. «Китай делает много очень плохих вещей. И весь мир должен осознать, что Пекин творит, и заявить: «Так дело не пойдёт. Пока вы совершаете такие бесчинства, мы вам играть ту доминирующую роль на мировой арене, которую вы добиваетесь, не дадим», — цитирует издание сенатора.

Вместе с тем, оговорился Ромни, всё это не значит, что президент России Владимир Путин не заслуживает критики. «Путин — злодей. Он автократ в самом плохом смысле этого слова и представляет угрозу для всего мира», — заявил он. Впрочем, по мнению политика, мощь Путина ограничена, поскольку «Россия пребывает в упадке — как в демографическом, так и в экономическом».